Joyce DiDonato emociona en el Teatro Real en la primera noche del Festival de las Estrellas

Tres de los cantantes líricos más importantes de la actualidad se dan cita esta semana en el Teatro Real en el bautizado como Festival de las Estrellas. Un regalo para los amantes de la ópera y de la música que tiene como protagonistas a la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, el tenor alemán Jonas Kaufmann y el español Javier Camarena.

DiDonato fue la primera en subirse al escenario del coliseo madrileño en la noche de este miércoles. Unas tablas que ya conquistó en 2018 con Dead Man Walking, la ópera contemporánea de Jake Heggie. La versátil mezzosoprano, con un timbre admirable y envolvente, encandiló nuevamente al Real interpretando con elegancia obras de Joseph Haydn, Gustav Mahler, Johann Adolph Hasse y Hector Berlioz, en la primera parte y cabaret songs, en la segunda.

Al piano se sentó Craig Terry, con el que conquistó un premio Grammy al Best Classical Solo Vocal Album por el disco de Songplay. Al término del recital, Joyce DiDonato pronunció unas emocionantes palabras que recibieron otra ovación más del público.

El pianista Craig Terry y la mezzosoprano Joyce DiDonato. Javier del Real Teatro Real

Este jueves ser el turno de Jonas Kaufmann, que retorna al Teatro Real con un concierto dedicado en su mayor parte al lieder alemán, acompañado por Helmut Deutsch, uno de los más hondos y sensibles pianistas en ese tipo de repertorio. Juntos interpretarán un extenso programa con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Johannes Brahms, Friedrich Silcher, Alexander Zemlinsky, Piotr Ilich Chaikovski, Hugo Wolf, Gustav Mahler, Richard Strauss, Carl Böhm, Antonín Dvořák y Edvard Grieg.

El Festival de las Estrellas lo cerrará este viernes Javier Camarena con un concierto lírico en el que actuará junto a la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Iván López-Reynoso, interpretando arias de L'italiana in Algeri y Ricciardo e Zoraide de Gioachino Rossini; de Dom Sébastien, Roi de Portugal, Deux hommes et une femme, Don Pasquale y Roberto Devereux, de Gaetano Donizetti; de Romeo et Juliette, de Charles Gounod, y Le roi D'Ys, de Édouard Lalo.