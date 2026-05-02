El pueblo más estrecho y espectacular de España: está fundado sobre lava solidificada a 50 metros del suelo

Hay lugares que parecen surgir de un relato fantástico y, sin embargo, existen. En el interior de Girona, lejos de las rutas más evidentes, se alza un pueblo que desafía la lógica del paisaje y la propia gravedad.

En Castellfollit de la Roca, la arquitectura y la geología conviven en equilibrio extremo. No es solo un enclave pintoresco, sino el resultado visible de una historia volcánica que ha moldeado cada rincón del territorio.

A medida que uno se aproxima, la sensación es clara: aquí la naturaleza no ha sido domada, sino habitada. Y eso convierte a este enclave en una de las estampas más sorprendentes —y fotografiadas— de Cataluña e, incluso, de España.

Castellfollit de la Roca, Gerona

Hay pueblos bonitos, pueblos históricos y luego están aquellos que parecen imposibles. Castellfollit de la Roca pertenece a esta última categoría, no solo por su estética sino por el terreno sobre el que se sostiene.

Se levanta sobre un risco basáltico de más de 50 metros de altura y casi un kilómetro de longitud, una formación geológica creada por la superposición de antiguas coladas de lava que, con el paso de milenios, han sido esculpidas por la erosión.

Los ríos Fluvià y Toronell han sido los responsables de tallar este impresionante balcón natural. El resultado es una pared vertical de roca oscura que parece cortada a cuchillo, sobre la que descansan casas de piedra que replican el mismo tono volcánico, como si hubieran brotado directamente del suelo.

Este fenómeno geológico encuentra su contexto en la comarca de La Garrotxa, una de las zonas volcánicas mejor conservadas de la península. Aquí, el pasado eruptivo no es una curiosidad, sino una presencia que define el paisaje, la arquitectura e incluso la cultura gastronómica.

Caminar por Castellfollit es avanzar por calles estrechas de trazado medieval donde el tiempo parece haberse detenido. Las fachadas, levantadas en gran parte con piedra volcánica, conservan ese tono oscuro característico que refuerza la sensación de estar en un lugar magmático.

Al final del recorrido aparece uno de los puntos más impactantes del pueblo: la iglesia de Sant Salvador. Situada en el extremo del risco, esta construcción se asoma directamente al vacío, convirtiéndose en un mirador natural sobre el valle.

Desde allí, la panorámica abarca la unión de los ríos y la extensión verde que contrasta con la dureza de la roca. Muy cerca se encuentra el mirador de Josep Pla, otro enclave privilegiado desde el que entender la magnitud del paisaje.

Más allá de la postal, el pueblo también guarda capas de historia. La antigua iglesia, reconstruida tras terremotos y conflictos, refleja la resiliencia de una comunidad que ha sabido rehacerse una y otra vez.

Las guerras, desde la de la Independencia hasta la civil, dejaron su huella, al igual que la desaparición del castillo medieval que coronaba el risco y que fue destruido en el siglo XVII.

Aun así, quedan rastros de ese pasado defensivo dispersos por el pueblo, como fragmentos de muralla o antiguas aspilleras ocultas entre viviendas.

Uno de los aspectos más singulares es cómo la vida cotidiana se ha adaptado a un entorno tan extremo. Las casas, alineadas al borde del precipicio, parecen suspendidas en el aire, generando una silueta que se ha convertido en icono visual de la región.

Por otro lado, el origen volcánico también se nota en la comida. En La Garrotxa se utilizan productos locales que crecen en una tierra muy fértil, como las alubias de Santa Pau o las patatas de Olot, además de carnes y recetas tradicionales muy ligadas a la zona.