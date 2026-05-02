La ciudad del siglo IX con más Bienes de Interés Cultural: elegida la mejor de España para recorrer a pie

No es solo por su oferta cultural o por su gastronomía, sino por un reconocimiento internacional que confirma lo que muchos viajeros ya intuían: Madrid se ha convertido en una de las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie.

La capital española ha sido elegida como la segunda mejor ciudad del planeta para recorrer a pie en el ranking Best 100 Walking Cities 2026, elaborado por la plataforma GuruWalk.

Un informe que analiza las preferencias de miles de viajeros que apuestan por descubrir los destinos paso a paso, guiados por expertos locales.

El ascenso de Madrid no es casual. En solo dos años ha pasado del cuarto puesto al segundo, situándose únicamente por detrás de Roma y superando a ciudades como Budapest, Praga o Lisboa.

Madrid conquista el mundo

El informe de GuruWalk destaca a Madrid como un destino urbano especialmente accesible, con una gran concentración de puntos de interés y una oferta creciente de rutas guiadas.

La ciudad combina historia, cultura y ocio en distancias relativamente cortas, lo que facilita recorrerla sin necesidad de transporte.

Este reconocimiento llega en un momento clave para el turismo urbano en España. El país vuelve a liderar el ranking por número de ciudades incluidas, con 19 destinos entre los 100 mejores, muy por delante de otras potencias europeas como Francia o Italia.

Además de Madrid, otras ciudades españolas como Barcelona, Sevilla o Santiago de Compostela también figuran en posiciones destacadas, consolidando a España como uno de los países más atractivos para descubrir caminando.

Un paseo por la historia

Uno de los grandes atractivos de Madrid es su capacidad para concentrar siglos de historia en apenas unos kilómetros. El recorrido suele comenzar en la Puerta del Sol, considerado el kilómetro cero del país y uno de los puntos más transitados.

A pocos minutos a pie se encuentra la Plaza Mayor, un espacio emblemático rodeado de soportales y edificios históricos que resume la esencia del Madrid de los Austrias.

Muy cerca, el Palacio Real de Madrid se alza como uno de los mayores palacios de Europa occidental. Su entorno, junto a la Catedral de la Almudena, ofrece uno de los paseos más completos para los visitantes.

Este núcleo histórico permite entender por qué la ciudad destaca en el ranking: los principales monumentos están conectados por calles peatonales o de fácil acceso, lo que favorece una experiencia cómoda y continua.

Cultura y vida propia

Madrid no solo brilla por su patrimonio histórico. La ciudad ofrece una de las mayores concentraciones de museos del mundo en el llamado "Triángulo del Arte", donde destacan el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza.

A pocos pasos de estos espacios culturales se abre el Parque del Retiro, uno de los pulmones verdes de la ciudad. Sus avenidas arboladas, el estanque y sus jardines lo convierten en un lugar ideal para pasear sin prisas.

Otro de los puntos fuertes es la diversidad de barrios. Zonas como Malasaña, Chueca o La Latina ofrecen una mezcla de historia, modernidad y vida local que se descubre mejor caminando. Cada barrio tiene su propio ritmo, sus comercios y su identidad.

La gastronomía también juega un papel clave. Desde mercados tradicionales como el de San Miguel hasta tabernas centenarias, Madrid permite hacer un recorrido culinario sin salir de sus calles.

Madrid ha sabido combinar tradición y modernidad en un modelo urbano que favorece al peatón. Calles amplias, zonas verdes y una oferta cultural constante la convierten en una ciudad pensada para ser recorrida sin prisas.

El reconocimiento de GuruWalk no hace más que reforzar una tendencia creciente, la de que cada vez más viajeros prefieren conocer los destinos caminando, explorando cada rincón y conectando con la vida local.

Por estos y una infinidad de motivos más, la capital española se posiciona como uno de los mejores ejemplos de turismo urbano accesible y completo. Una ciudad que no solo se visita, sino que se vive paso a paso. Y es precisamente ahí donde reside su éxito: en la posibilidad de descubrir, en cada paseo, una nueva historia.