Parece Mykonos pero es España: el pueblo volcánico con un castillo del siglo XVIII en la playa perfecto para una escapada

España está repleta de destinos que no necesitan presentación. Lugares capaces de conquistar a cualquiera, independientemente de gustos o expectativas.

En el litoral español existen varios rincones así, pero pocos reúnen tantas cualidades como Caleta de Fuste, un enclave que muchos ya han bautizado como la "Mykonos española".

Situado en la costa este de Fuerteventura, este pequeño pueblo marinero combina playas de aguas cristalinas, ambiente relajado y un toque histórico que lo hace único. Es el destino ideal para quienes buscan desconectar sin renunciar a la comodidad.

Su principal reclamo es la conocida playa del Castillo, una bahía de arena dorada que parece diseñada para el descanso.

Su forma semicircular y su protección natural frente al viento y el oleaje convierten este rincón en un auténtico refugio de tranquilidad, perfecto tanto para familias como para viajeros que huyen de las masificaciones.

Un paraíso en el Atlántico

A diferencia de otras playas más salvajes de la isla, la de Caleta de Fuste destaca por su calma. El agua, limpia y poco profunda, invita a largos baños sin prisas, mientras el entorno transmite una sensación de paz difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Este carácter apacible ha sido clave para que el lugar se gane comparaciones con destinos mediterráneos como Mykonos, aunque con la gran ventaja de que, aquí los precios suelen ser más accesibles y el ambiente mucho más relajado.

La playa no es especialmente extensa, apenas 800 metros de longitud, pero lo compensa con creces gracias a su comodidad. Está rodeada de servicios, desde alquiler de hamacas y sombrillas hasta escuelas de deportes acuáticos.

Quienes buscan algo más activo también encontrarán opciones. El enclave es ideal para iniciarse en actividades como paddle surf, kayak o snorkel, aunque en días con más viento se puede practicar windsurf o kitesurf en zonas cercanas.

Historia junto al mar

Uno de los elementos que diferencia a este destino de otros enclaves de sol y playa es su valor histórico. A pocos pasos de la arena se alza el Castillo de San Buenaventura, una fortaleza del siglo XVIII que vigila la costa desde hace siglos.

También conocido como Castillo de Fuste, fue construido para proteger la isla de los frecuentes ataques piratas. En aquella época, Caleta de Fuste era uno de los puertos más importantes de la isla, lo que la convertía en un objetivo estratégico.

La torre, de estructura robusta y aspecto sobrio, fue reforzada en varias ocasiones debido a las incursiones de corsarios berberiscos, ingleses y franceses. Hoy, declarada Bien de Interés Cultural, es uno de los símbolos más reconocibles de la zona.

Subir hasta sus inmediaciones permite disfrutar de algunas de las mejores vistas de la costa majorera. El contraste entre la piedra volcánica y el azul intenso del Atlántico crea una estampa difícil de olvidar.

Qué hacer en Caleta de Fuste

Otro de los grandes atractivos de este destino es su accesibilidad. Se encuentra a tan solo diez minutos de Puerto del Rosario y a apenas cinco minutos del aeropuerto, lo que facilita enormemente la llegada.

Además, su ubicación céntrica dentro de la isla la convierte en un excelente punto de partida para explorar otros rincones de Fuerteventura. Tanto en coche como en transporte público, desplazarse desde aquí resulta sencillo.

El paseo marítimo que bordea la playa conecta con el puerto deportivo, varias zonas hoteleras y el Centro Comercial Atlántico, donde se concentran tiendas, restaurantes y opciones de ocio para todos los públicos.

Más allá del sol y la playa, puedes hacer desde excursiones en barco hasta rutas por el interior de la isla, pasando por experiencias gastronómicas que permiten descubrir la cocina local.

El clima, estable durante todo el año, es otro de sus grandes reclamos. Las temperaturas suaves y las escasas precipitaciones convierten a este enclave en un lugar perfecto para viajar en cualquier época.