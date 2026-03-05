Ni Albarracín ni Morella: el pueblo templario más espectacular de España está a 1.300 metros y tiene una tirolina de 100 km/h

España es como un cofre lleno de joyas medievales. Sin embargo, la masificación de destinos virales a veces impide ver otros tesoros menos conocidos que parecen suspendidos en el tiempo y el espacio.

No hablo de las murallas de Albarracín. Ni del castillo de Morella. Este es un lugar en el que las nubes se funden entre los torreones. Donde las piedras guardan el recuerdo de batallas de los caballeros de la Orden del Temple.

En este lugar, la adrenalina se vive a una velocidad de vértigo. Un rincón en las alturas que enamora hasta el viajero más exigente, uniendo la mística del siglo XIII con las innovaciones del siglo XXI.

Un conjunto arquitectónico único

Este destino no sólo destaca por su patrimonio, sino por su ubicación estratégica. Levantado sobre un peñón calizo, su silueta es una de las más imponentes de nuestra geografía.

Caminar por sus calles es como hacer un viaje de introspección hacia la España profunda. Una que conserva el aroma a leña y la autenticidad de lo que no ha sido arrasado por el turismo de masas.

Sin duda, el secreto mejor guardado para una escapada de fin de semana que combina a la perfección cultura, altura y aventura.

La provincia de Teruel guarda en su interior villas que son auténticos museos al aire libre.

La villa de Cantavieja, en Teruel.

En la zona del Maestrazgo, el paisaje se vuelve fascinante. Moldeado por la historia de las órdenes militares que protegieron estas fronteras durante la Reconquista.

Este pueblo en particular ha logrado eclipsar a sus vecinos con una combinación que se ha posicionado ganadora. Un trazado urbano impecable y una nueva atracción que está en boca de todos los amantes de las emociones fuertes.

Estoy escribiendo sobre Cantavieja, la capital histórica del Maestrazgo en Teruel. Situada a una altitud de 1.300 metros, esta villa ostenta el título de "uno de los pueblos más bonitos de España".

Además, se ha convertido en el epicentro del turismo activo gracias a la reciente inauguración de su espectacular tirolina. Esta tiene un descenso que permite alcanzar velocidades de hasta 100 km/h.

La instalación ofrece una perspectiva única del barranco de la Muela, uniendo el casco histórico con el entorno natural en una bajada que quita el aliento.

Algo que suele sorprender a los visitantes es que Cantavieja fue una de las principales plazas de la Orden del Temple en el Reino de Aragón.

'El Tigre del Maestrazgo'

La relevancia del municipio no terminó en el Medievo. Durante las Guerras Carlistas en el siglo XIX, el general Ramón Cabrera –apodado "el Tigre del Maestrazgo"– convirtió este pueblo en su cuartel general y en la capital del estado carlista.

Esto dotó al pueblo de una importancia política que todavía se respira en los hogares y en la Plaza del Cristo Rey.

El conjunto arquitectónico de Cantavieja es un prodigio de armonía. Su plaza porticada está considerada como una de las más bellas de Aragón, acompañada por la Iglesia de la Asunción y el antiguo Ayuntamiento.

Además, pasear por su recinto amurallado permite descubrir el antiguo castillo templario, del que aún se conservan restos que sirven como mirador natural.

El castillo de Cantavieja, en Teruel.

En este lugar, cada piedra cuenta una historia de asedios, fe y resistencia. Pero Cantavieja no sólo vive del pasado. Su tirolina es un claro ejemplo de cómo el patrimonio puede convivir con la modernidad.

Este destino lo tiene todo. Gastronomía de altura con la trufa negra y el jamón de Teruel como protagonistas, historia templaria y adrenalina de lo más potente.