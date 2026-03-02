El mercado de España que está dentro de un conjunto Patrimonio de la Humanidad: tiene más de 1 siglo de historia

Colores vibrantes, aromas del mar y del campo, risas de comerciantes, voces que cuentan historias familiares y productos que parecen susurrar secretos de numerosas generaciones. En este lugar los cinco sentidos se despiertan al unísono.

El Mercado de Abastos de Santiago, también conocido como Plaza de Abastos, no es un mercado cualquiera. Se trata de un auténtico tesoro gastronómico y cultural que fascina tanto a lugareños como a viajeros por igual.

Este mercado se sitúa en el centro histórico de Santiago de Compostela, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985 por su valor monumental e histórico.

Un mercado con historia

La Plaza de Abastos ha marcado la vida de la ciudad entera desde hace más de un siglo. Desde finales del siglo XIX, este mercado ha sido el pulmón de la alimentación de la ciudad compostelana.

Ofrece productos frescos de la comarca y del océano Atlántico a campesinos, cocineros, peregrinos del Camino de Santiago y, también, a los viajeros más curiosos.

Los vendedores del Mercado de Abastos, en Santiago de Compostela (Galicia).

El edificio que hoy se puede observar fue construido en 1941 por el arquitecto Joaquín Vaquero Palacios. Sin embargo, este se levantó sobre anteriores construcciones cuya historia humana y social se remonta a más de 150 años.

El centro histórico de Santiago de Compostela es un intrincado laberinto de calles empedradas, plazas románicas y barrocas, y tradiciones vivas que han continuado durante siglos.

La UNESCO reconoció este conjunto por ser uno de los ejemplos más completos de ciudad medieval europea y por su importancia en la historia de peregrinación mundial.

En este escenario, el Mercado de Abastos actúa como símbolo de la vida cotidiana en una ciudad que cobra gran importancia para el desarrollo urbano y social de la ciudad del siglo XIX.

Corazón gastronómico

Al cruzar las puertas de este afamado mercado se puede disfrutar de puestos repletos de mariscos recién llegados de la costa gallega, quesos artesanos, verduras frescas y embutidos con siglos de tradición.

En el Mercado de Abastos, los vendedores traspasan la tradición de generación en generación. Un lugar en el que se puede sentir la Galicia más auténtica y local.

Es de gran curiosidad conocer que algunos puestos incluso te ofrecen la posibilidad de cocinar al instante los productos comprados. Una experiencia culinaria que convierte una simple compra en una comida inolvidable.

Además, este no es sólo un mercado tradicional, sino que cuenta con espacios en los que diferentes chefs reinterpretan los ingredientes más clásicos en pequeñas creaciones gastronómicas.

El Mercado de Abastos esconde un dato que pocos visitantes conocen. Durante décadas, este también fue punto de encuentro estratégico para los peregrinos del Camino de Santiago. Los caminantes, tras completar su ruta, acudían a esta plaza para celebrar el final del viaje disfrutando de los mejores productos gallegos.

Todavía hoy es habitual encontrar mochilas junto a los puestos mientras los viajeros brindan con vino albariño. Esa mezcla de tradición local y espíritu convierte al mercado en un reflejo perfecto de la esencia compostelana.

Si hay algo que el Mercado de Abastos demuestra es que un lugar puede ser a su vez histórico, popular y gastronómico.

Este no es sólo un mercado, es una experiencia cultural completa, una parada obligada tanto para amantes de la historia como para los paladares más exigentes.