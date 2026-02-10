Belén Rueda (60), sobre sus hijas: “Nunca he pasado más de 15 días sin verlas, he rechazado trabajos por eso”

Belén Rueda es una actriz y presentadora de televisión en España con más de 30 años en el mundo del espectáculo. La actriz alcanzó la cima de la popularidad por haber interpretado a Lucía Gómez en la serie 'Los Serrano' y su papel en 'El orfanato'.

Además, es ganadora de un Goya como Mejor Actriz Revelación por su papel en 'Mar Adentro'. Ahora ha vuelto a la gran pantalla integrándose en el mundo del cine de terror con el estreno de la película 'El Vestido' que protagoniza junto a su hija Belén Écija.

Así, madre e hija han comentado que mantienen un vínculo muy estrecho. Tanto así, que desveló en una entrevista con Bertín Osborne que no puede pasar más de 15 días sin ver a sus hijas.

Belén Rueda como madre

Belén Écija es la mayor de las tres hijas que tuvo la actriz con su segundo marido, el productor Daniel Écija, quien también es actriz y dramaturga.

La realidad es que Belén Rueda tuvo que enfrentarse al momento más difícil de una madre: perder a una de sus hijas.

María Écija, nació en el año 1996 y falleció a los 11 meses por una cardiopatía congénita severa. El matrimonio llevó el episodio con discreción y en una entrevista con Bertín Osborne en 2018, Rueda explicó que en ese momento "paré el mundo".

"María nació con cardiopatía y no hice nada de trabajo, me dediqué a ella e intenté sacarla adelante, pero no fue posible, porque con 11 meses falleció", reveló la actriz en el programa.

De esta manera, Rueda se ha dedicado plenamente a sus hijas y las ha tenido como prioridad desde que son pequeñas: "Nunca he estado más de 15 días sin verlas. No me arrepiento de haber rechazado trabajos porque iba a estar mucho tiempo sin verlas".

"Cuando rodé 'El Orfanato' pedí acabar siempre los jueves, rodábamos en Asturias y aunque fueras las dos de la mañana, cogía el coche y volvía a Madrid para estar con ellas", contó en la entrevista.

Así, la actriz se ha dedicado de lleno a sus hijas Belén y Lucía. Además, contó que tiene una relación muy cercana con ambas, es una madre 'guay', pero "mami no amiga".

Con esto, la hija mayor Belén Écija, ha seguido los pasos de su madre y entró en el mundo del espectáculo. Para ello, compaginó estudios de interpretación con la carrera de Comunicación Audiovisual.

"Aunque al principio dices 'ay no', luego te parece lo lógico", explicó Rueda en una entrevista con El País, "lo único que le dije fue que ya sabía lo que era esto, 12 horas de trabajo, se acabó salir...Cuando estás estudiando tu tiempo lo organizas como quieres, cuando estás trabajando, no".

Por otro lado, su hija Lucía no adquirió la vena artística. Estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y se ha dedicado a estar en el mundo detrás de cámaras. Así, su verdadera pasión está en el surf, un deporte que practica junto a su pareja con quien fundó la empresa Surf Camp Amigos.

De esta manera, las hijas Écija mantienen una cercana relación con su madre, tanto que Belén protagonizará con ella 'El Vestido' que estrena el próximo 13 de febrero.