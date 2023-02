Empodérate cantando: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

Estabas enamorada, pero de repente, por cosas de la vida, el amor no lo es todo. Dejas aquella relación que te marcó y decides centrarte en ti y en aquello que habías abandonado.

A más de una nos ha pasado, y sabemos, que no somos las únicas que hemos sufrido por amor, el momento de la ruptura y el de dejar marchar aquella persona especial.

Pero, a veces dejarlo con tu pareja trae cosas buenas. Centrarte en ti, recuperar tiempo perdido contigo misma, reencontrarte y hacer planes con amigas para desconectar.

Entre todas las opciones para volver a quererte como lo hacías antes, te descubrimos el verdadero antídoto al desamor: la música.

Y es que, tras la letra de tu canción favorita se esconden muchos mensajes motivadores, consoladores y con los que seguro te sientes identificada.

No eres la primera ni la última que sufre por amor. Son muchas las cantantes que también han sufrido rupturas, han conseguido triunfar y volver a ser felices.

Estas son las letras de nuestras artistas favoritas que te harán, no solo darte cuenta que el pasado es pasado, sino que conseguirás mejorar tu relación contigo misma y quererte como nadie.

Miley Cyrus-Flowers

Bajo el lema "puedo comprarme flores" la artista Miley Cyrus relataba en su canción episodios de su antigua relación que, por suerte, forma parte del pasado.

Y es que, llega verano y ¿quién no ha escrito el nombre de su crush en la playa? Pues ahora bien, Miley lo ha hecho pero, tras la ruptura y tiempo para ella, es su nombre el que decide escribir.

Además, las largas horas hablando con el que creías que iba a ser el amor de tu vida la cantante las cambia por horas hablando con ella.

Situaciones que, a más de una nos han pasado, y que nos han enseñado a querernos un poco más después de darlo todo por otra persona.

Sin duda, Miley busca en esta canción bailar con ella misma y hacer todo lo que hacía en pareja ahora, sola. Amarse, amarse mejor y sostener su propia mano sin necesidad de ninguna otra.

Rosalía-Despechá

Rosalía sabía al pie de la letra lo que significaba el 'contacto cero' tras una ruptura. Así su lema 'despechá' expresa que ella no quiere que su ex le llame y que ya está ocupada resolviendo los 'males' que este le dejó.

Además, la artista del momento, ganadora de un Grammy recientemente, expresa lo que muchas queremos; salir con las amigas después de dejar una relación: "Ya decidí que esta noche se sale, con toa' mis motomami', con toda' mis gyales".

Aitana-Teléfono

Pero, si hay una persona que sabe a la perfección lo que es un verdadero 'paso página', sin duda, es Aitana.

Lo muestra en muchas de sus canciones pero, Teléfono, deja claro lo que significa dejar pasar a ese amor que no funcionó, olvidarle, no contestarle o incluso bloquearle siempre que a una no le haga bien.

Pasar página significa, como dice Aitana, no buscar a alguien, ni incluso en invierno cuando apetece estar más acurrucados. La cantante busca el verano para dejar su móvil, salir y, ante todo, no volver a acordarse de él.

Nathy Peluso-Emergencia

Ya lo dijo Nathy: "últimamente me fijo si esto me da más de lo que me quita". Sin embargo, somos muchas las que por mantenernos en la 'zona de confort' no dejamos una relación.

Momentos en los que hay que plantearse si la pareja nos da lo que necesitamos o incluso en ocasiones, no nos deja sacar todo el esplendor que guardarmos.

"Debo alejarme de todo, pa' hacerle a mi cuerpo lo que necesita", dijo Nathy sabiendo que en ocasiones el amor no todo lo puede y necesitamos saber lo que nosotras queremos en nuestra vida.

Dua Lipa- Break My Heart

Una ruptura no tiene porque ser del todo mala. También sirve para aprender y eso Dua Lipa lo sabe a la perfección.

A ella las relaciones le han servido para saber lo qué quiere. "Tenía que equivocarme para sabe exactamente lo que me gusta", una de sus frases estrella en esta canción.

Shakira-Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

La protagonista de nuestra pieza, la que lleva su estrofa en nuestro titular, es sin duda Shakira. Quién ha conseguido, no solo que se le oiga a ella, sino que se haga eco al resto de mujeres del mundo de la música.

En esta canción ha conseguido su propósito; destapar una infidelidad, una ruptura y toda la toxicidad que en ella había. Pero, ha sacado beneficio de ello: "las mujeres ya no lloran las mujeres facturan".

Ahora, Shakira sabe lo que quiere y lo ha dejado claro en su canción: "Una loba como yo no está pa' novato', una loba como yo no está pa' tipos como tú".

Lola Indigo-Corazones rotos

Lola Índigo siempre quiere resaltar, ensalzar y empoderar a las mujeres en toda sus canciones y en esta no iba a ser menos.

Además, ella siempre ha sido sincera y clara: ha sufrido por amor, pero ha conseguido superarlo y quererse cada día un poco más "el corazón roto se arregla" dice en su canción.

Así, como reprocha a sus relaciones aspectos que deben valorarse en una relación: "Tás cansada de falsas ilusiones, no hay nadie que las comprenda".

Taylor Swift-Karma

Por último, no podíamos hacer una pieza sin la reina de las rupturas, amores no correspondidos y experiencias con ranas disfrazadas de príncipe azul.

Taylor Swift sabe muy bien lo que es vivir una mala relación y así nos lo hace ver en la mayoría de sus canciones.

En esta, se empodera y culpa al karma, o le agradece, de todas las desgracias que le pasen a su anterior pareja: "el karma es mi novio, el karma es un dios, es la brisa en mi cabello en el fin de semana, es un pensamiento relajante".

