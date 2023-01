May Escobar: "'La ridícula idea de no volver a verte' es pensar en llamar a una persona que ya no está"

May Escobar

May Escobar es directora general de la Asociación Española de Inteligencia Artificial Responsable y Patrona de la Fundación España Digital. Mujer pionera y facilitadora del cambio social asociado a la tecnología y a Internet, May fue elegida como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en 2011 y es candidata a serlo en esta décima edición.

Siempre vinculada a tres pilares clave: la intervención social, la tecnología y la comunicación, de su carrera profesional May Escobar asegura que puede decir que "siempre he formado parte activa de la mejora que quiero ver en la sociedad. Me siento particularmente orgullosa de haber coordinado la Red Española de Ciudades Inteligentes y de haber formado parte de la primera aceleradora de empresas sociales de base tecnológica de Europa".

Desde magasIN, le hemos pedido que conteste a nuestro Magatest, un test en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

1. Tu 'primera memoria'…

Los tejados de la ciudad de Segovia, bajo mis pies, desde mi habitación.

2. 'Cuando la revolución termine'…

Habrá que empezar a preparar la siguiente.

3. ¿Qué es para ti 'nada'?

Para mí es la antesala de algo nuevo. El vacío o el espacio vacío puede ser de hecho un recurso valioso en la solución de problemas y en la innovación.

4. ¿'Un secreto inconfesable'?

Trato de vivir la vida de tal manera que en ella no quepa nada que no pueda confesar.

5. Un 'secreto a voces'

Estar más preocupados por los algoritmos de la inteligencia artificial que de los datos

que se utilizan para entrenar los modelos o por cómo se usan esos sistemas "inteligentes".

Lo comento porque en este ámbito se habla mucho, por ejemplo, de la "transparencia de los algoritmos" o de la necesidad de evaluar el "impacto del algoritmo", cuando realmente el factor determinante en fenómenos como la falta de equidad, los sesgos en las predicciones o la deriva de los modelos es achacable en primer lugar a la calidad de los datos, más que al algoritmo. Esto se sabe, pero no es habitual encontrarlo en el discurso oficial.

6. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

No se me ocurre ninguna buena razón para pedir a una amnesia colectiva. Nuestra

historia forma parte de nosotros, nos define y nos ayuda a entendernos mejor. Y un

pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.

7. 'El amor más grande'…

Es, como diría Jorge Drexler, el que "no te amarra": el que no te limita, restringe,

obliga o te roba la libertad. Es el que comprende, respeta, acepta... Creo que se

entiende, ¿no?

8. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Es por ejemplo el ridículo que sientes cuando te sorprendes a ti mismo pensando en

llamar por teléfono a una persona que ya no está, en mi caso a mi madre. Aunque

haya pasado ya más de 6 años sin ella, sigo necesitándola a diario, muchas veces.

9. ¿A quién asesinarías `en el Orient Express’? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

Por principio no asesinaría ni enviaría a nadie a un viaje sin retorno, porque sería como aceptar que no existe la posibilidad de redención y quiero creer que siempre se puede cambiar para mejor y que todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad.

Esto por principio. Claro está que el contexto importa – y mucho.

10. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

Posiblemente un mundo en el que todos y cada uno de nosotros pensáramos antes en

el bienestar de los demás que en el nuestro propio.

11. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Los enfermos de ELA y sus familias. En nuestro país muchas personas afectadas de ELA se enfrentan tarde o temprano a una decisión terrible: someterse a una operación (traqueostomía) que les permitirá continuar con su vida, aunque con un elevado coste económico, inasumible para sus familias o renunciar a ella y dejarse morir.

Este problema, que afecta a las más de 4000 personas afectadas en nuestro país, no

está solucionado hoy en día y ni siquiera se está abordando en serio por parte de

nuestra clase política.

12. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

En todos nosotros queda eso que es la esencia misma de la capacidad de crear: la

curiosidad, la espontaneidad, la capacidad de sorprenderse o de entusiasmarse con

algo nuevo.

13. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

La digitalización, la llegada de los smartphones, Internet, se han llevado nuestra

capacidad de atención, de estar presente aquí y ahora, de conectar con el otro en el

mismo lugar y momento... Se ha llevado en gran medida nuestra privacidad, nuestro

derecho a no estar disponible...

14. 'La amiga estupenda' es…

Las que brillan con luz propia y te ayudan a ti a brillar (Frase robada a la Vecina Rubia).

15. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullosa de ser Segoviana…. ¡Y mucho! Prejuicios contra cualquiera que presente su postura de forma radical. No puedo con los extremismos.

16. 'Una habitación con vistas' a…

Pues por ejemplo al Mar de la Tranquilidad. Sí, en la Luna.

