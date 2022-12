Cuatro fragancias para cuatro momentos del día, el regalo perfecto para las amantes de los aromas

No hay generador de recuerdos más potente que un perfume. Esto se debe a nuestra memoria olfativa, que nos permite asociar un aroma a un recuerdo, un momento o una persona.

El “déjà vu" olfativo no solo nos hace recordar momentos especiales, también nos hace desear ese aroma que en ocasiones, a lo largo del día, se disipa por culpa de una rutina ajetreada.

Por todo ello, el perfume es un arma secreta y uno de los elementos que más comunica de manera indirecta. El aroma le permite a una mujer describirse a sí misma de una determinada manera y lanzar un mensaje a los demás.

Sin duda, ella recordará este momento con cada pulsación del pulverizador pero no solo ella, todas las personas que se crucen en su camino también lo recordarán.

Además, la mayoría de las veces, un perfume es un lujo por su alto precio que está al final de la lista de productos de belleza a comprar. Por eso, al regalar un perfume, le regalas la posibilidad de probar algo nuevo que, seguramente, no hubiera decidido comprar.

Diferentes momentos y fragancias

Un perfume para ir a trabajar

Con notas altas a bergamota, mandarina, y azafrán y con un ligero aroma a almizcle, madera de cachemira y ámbar. Las mujeres buscamos un perfume que dure bastante para no perder esa esencia mientras trabajas.

El eau de toilette Fresia&Cotton de la casa francesa Maison Berdoues es delicado, floral, femenino y atemporal que nos recuerda a un bouquet de flores blancas y frescas. Un perfume especial y perfecto para regalar.

FREESIA & COTON

Un perfume para ir a una boda

Si tienes una boda prevista pero no sabes con qué perfume acompañarlo, Péng Lai de Maison Berdoues, desvela la interpretación olfativa de una leyenda china.

Inspirado en la isla mítica dónde vivió He Xiangu, diosa de la flores, Péng Lai es un perfume que invita a soñar y que descubre un ensamblaje único en torno al Osmatus de China, el Benjuí de Laos y el Haba Tonka de Brasil.

Aroma floral y afrutado, es un perfume sutil y delicado que no deja a nadie indiferente.

PENG LAI

Un perfume para una cena romántica

¿A quién no le gusta llegar a una cita y lo primero que te digan sea; "qué bien hueles"?. Algo que sin duda marca un antes y un después al empezar una cena con alguien especial.

Somei Yoshino de Maison Berdoues. Es una variedad de cerezo que crece en el monte Yoshino en Japón además de ser un perfume delicado y floral que se inspira en los cerezos en flor.

SOMEI YOSHINO

Un perfume para salir con amigas

Si eres de las que tiene un grupo de amigas muy variado en el que cada una tiene un gusto diferente, esta fragancia te hará sentir única y especial.

The ghost in the shell de Etat libre d´orange es poesía para vivir en la piel, una nueva forma de creación, en donde la naturaleza y la tecnología se complementan.

La piel aterciopelada y afrutada del melocotón se mezcla con Hexyl Acetate, un ingrediente enigmático con olor a pera verde chispeante. Se suma el alma del jazmín junto con la Mugane, molécula de investigación que potencia lo floral.

Sin olvidar las notas medias más humanas con el acorde maternal que replica el olor de la leche y la piel. Un cuerpo híbrido, sobrehumano, entre lo natural y la síntesis de las maderas y del mineral.

The Ghost in the Shell

