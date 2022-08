7 de 10

A lo largo de su larga trayectoria en Youtube, Sarinha ha conseguido que casi tres millones de personas estén pendientes cada día de sus vídeos nuevos. Durante mucho tiempo, sus videojuegos más jugados eran Minecraft, Black Ops 2 y Golf It, aunque ahora la mayoría de gameplays que sube son de Among Us o de Ark Survival Evolved. Fuente: @Sarinha_3.