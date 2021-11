Las mujeres 'gamers' se rebelan: "Como soy madre me dicen que deje de jugar y a mi marido no"

En los últimos años, el sueño de muchos niños de que su trabajo sea jugar a videojuegos se ha vuelto más posible que nunca gracias a las redes sociales. El concepto de gamer ha cobrado una gran importancia en el mercado de los videojuegos y genera millones de euros en beneficios. Miles de personas de todo el mundo cuelgan contenido en plataformas relacionado con ello: información, trucos para superar los niveles, partidas en directo... En YouTube concretamente, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 se registraron 40 millones de canales activos de gaming.

España cuenta con algunos de los gamers más importantes a nivel internacional como son El Rubius (que tiene más de 40 millones de suscriptores); Vegetta777 (casi 33 millones) o Mikecrack (28,8 millones). Pero, aunque siempre sea considerado que los videojuegos atraen solo a los chicos, cada vez son más las mujeres que se abren paso en el mundo gaming. Profesionales como Patty Dragona (con 5,5 millones de suscriptores), Cristinini (1,3 millones) o Sarinha (2,8 millones) son solo algunos ejemplos del talento femenino en el gaming.

No obstante, ellas cuentan con más dificultades para lograr que su trabajo sea reconocido. Del clásico "vete a fregar" a insultos tan básicos como "puta", las gamers tienen que soportar comentarios machistas de una audiencia que, todavía, es principalmente masculina.

Y no es solo cosa de las grandes referentes. Este tipo de ataques también lo sufren creadoras de contenido de menor nivel. Así lo han expresado Helena (del canal Helena Gamer Studios), María Jesús (de Cobayasgamer) y María (Rumorestation) en YouTube Gaming Mujeres, un evento celebrado este miércoles que busca dar voz a las gamers e "inspirar a muchas a introducirse en el mundo de los videojuegos". Aunque aún no cuentan con millones de seguidores, ellas son tres de los 12 ganadores del proyecto Next Up de este año, una iniciativa lanzada por YouTube en 2011 que ayuda a los creadores a profesionalizar su contenido.

Helena tiene solo 17 años, pero desde siempre le han gustado mucho los videojuegos. "Al ver los grandes canales pensé: 'hombre, ellos están jugando y se lo pasan bien, ¿por qué no lo hago yo también?'. Al principio hice más gaming, luego cambié al formato de la animación, que también me gusta, y ahora estoy replanteándome hacer contenido gaming de nuevo", ha explicado.

María, de Rumorestation, tiene 32 años y es madre de dos niños. Su trayectoria es muy distinta de la que podríamos pensar de una gamer. Fue militar, ha escrito un libro y se abrió el canal en 2013 cuando estaba sin trabajo. "Iba a salir la Play 4 y me apetecía hacer un canal para informar de las novedades de los videojuegos. Empecé a consumir YouTube Gaming y vi que la gente subía sus partidas, así que decidí hacer lo mismo". Asegura que YouTube le ha servido "como terapia para mí misma, para mostrarme tal cual soy, porque ser mujer y que te gusten los videojuegos es habitual, pero la gente no lo muestra".

Por su parte, María Jesús (Cobayasgamer) es licenciada en Biología, pero trabaja en comunicación y lo compagina con su actividad dentro de YouTube. Empezó en la plataforma por cuestiones laborales, pero rápidamente se dio cuenta de que "ofrece muchas oportunidades para los creadores de contenido si entiendes la plataforma". Por eso, afirma que Next Up le ha ayudado a "tener una visión global de cómo funciona para hacer crecer mi canal".

"No todo el mundo está dispuesto a dar voz a los pequeños creadores y la imagen que se tiene del gaming está distorsionada. Estas iniciativas son muy necesarias porque da visibilidad a un sector minoritario como es el de las mujeres en el mundo gaming. Todavía hay chicas que no se atreven a decir que juegan a videojuegos", asegura.

La discriminación

Aunque cada una tiene una trayectoria muy diferente y trabajan con distintos juegos, todas han sufrido experiencias desagradables relacionadas con el machismo que aún existe en torno a los videojuegos. "A mí me han discriminado por ser mujer y lesbiana", comienza María Jesús (Cobayasgamer). "Me han dicho cosas como 'vete a fregar' o 'lesbiana de mierda muérete'. Tienes que intentar controlar esa exposición y que no te afecte. En este sentido, YouTube pone muchas medidas para bloquear esos comentarios".

María (Rumorestation) ha vivido este tipo de situaciones "tanto siendo usuaria de videojuegos como creadora de contenido". "Creo que está a la orden del día. Por ejemplo en juegos como el Fortnite te escuchan por el micrófono o no llegas a tiempo a una asistencia, siempre está el comentario de 'ya tenemos la partida perdida porque eres mujer'...", lamenta. A eso, se le une la sorpresa de que una madre sea gamer. "Como soy madre me dicen que cómo hago eso, que deje los videojuegos y cuide de mis hijos. Sin embargo, a mi marido, que sube contenido al mismo canal, no le dicen nada".

Pese a su juventud, Helena (Helena Gamer Studios) también ha recibido insultos como 'zorra' o 'puta'. Además, explica que en muchos juegos opta por utilizar avatares masculinos porque los femeninos suelen estar hipersexualizados. "Los avatares masculinos me gustan más porque a los chicos se les ve fuertes y ellas solo muestran poca ropa. Yo prefiero verme fuerte".

