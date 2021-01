El comentario más machista a una 'gamer' española en una partida: "Ella ha ofrecido su coño"

No es la primera vez que jugadoras de videojuegos denuncian el machismo y el acoso sexual que han sufrido por parte de compañeros en estas partidas online que se organizan. Sin embargo, la de este domingo en España ha incendiado las redes por una frase: "sí, y mi coño".

Cuanto más lo veo más flipo, de verdad. pic.twitter.com/OEltE88STh — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) January 24, 2021

MissAndie, una streamer con más de 590.000 seguidores en su canal de youtube, estaba jugando en Egoland cuando se le ocurrió responder "sí y mi coño también" a otro jugador, una expresión que trata de feminizar la habitual "sí y mis cojones". Sin embargo, Tense, el gamer interpelado, con 33.000 seguidores, le lanzaba tan tranquilo: "Tu coño cuando quieras y cuando no también. Tú Tranquila, aquí le damos faena, si estás en paro te damos faena. No te preocupes".

Ante ese comentario, llamándola prostituta sin decirlo, otra de las gamers que estaban en la partida salió en defensa de MissAndie: "Está fuera de lugar el comentario". Y se armó el lío. Cheeto, con 1,75 millones de seguidores, quiso defender a su compañero hombre quitándole importancia al comentario pero insistiendo en el acoso sexual a MissAndie: "Una ofrece su coño y el otro le ha dicho que cuando quieras".

Pero Tense ya estaba fuera de lugar: "Eh, escucha una cosa, lo del chocho, lo del chocho [a gritos], ¿lo del chocho qué comentario de mierda es, me lo explicas? Me pongo nervioso. Le he dicho, le he dicho, te doy trabajo si estás en paro te doy trabajo".

La discusión entre aperturas de puertas y tiros de pantalla estaba subiendo de agresividad y Cheeto volvió a intervenir en contra de MissAndie para zanjar el asunto: "Yo estoy de acuerdo en que MissAndie es una maleducada y Tense, no ha sido afortunado el comentario".

Sin embargo, el comentario enfadó ya del todo a la gamer que hasta ese momento no estaba interviniendo, señalando concretamente el machismo que encarnaba toda esta discusión: "Los tíos sí podéis decir 'sí, mis cojones' pero yo no puedo decir eso". "Un segundo, que por qué vosotros sí podéis decir 'mis cojones' y yo no puedo decir 'mi coño', ¿eso es ser maleducada?", insistía ya a gritos.

El debate se ha trasladado a Twitter donde el vídeo tiene cientos de comentarios en los que critican la actitud machista que tienen que soportar algunas de las streamers más importantes del país cuando juegan con compañeros.

Joder Andie, lo que tienes que aguantar, un abrazo 😔 — Rᴇᴠᴇɴᴀɴᴛ (@G4G_Revenant) January 25, 2021

El problema no es sólo en el uso del lenguaje sexista y en la diferencia de significado que se le da a mis cojones o a mi coño, a zorro y a zorra o a hombre público y mujer pública, entre otros, sino la ligereza con que, en este caso, los streamers hablan de "darle trabajo" de la parte sexual de la jugadora, sin ni siquiera reconoce que su salida de tono.