El nuevo Kia XCeed llega a Europa desde 19.860€ con opciones de gasolina e hibridación ligera

Con una gama de motores T-GDI de entre 115CV y 180 CV, la renovada versión del crossover compacto ya se encuentra disponible en el mercado europeo. Continuando con la propuesta que la firma surcoreana despliega en el continente, el modelo se consolida como un puente hacia la electrificación, respondiendo a las exigencias del sector más competitivo en Europa.

Desde Žilina, Eslovaquia, donde se fabrica el Kia XCeed se impulsa esta estratégica renovación, respaldada por la trayectoria comercial del modelo. El anterior Xceed se convirtió en el ejemplar más vendido de la familia Ceed, consiguiendo el 40% de sus ventas y un volumen de producción superior a las 120.000 unidades

Basado en la filosofía Opposited United, se caracteriza por una silueta deportiva, gracias a su capó de nuevo trazado, paragolpes remodelado con parrilla tiger nose y la incorporación, por primera vez, del acabado GT-line.

El nuevo Kia XCeed. Kia

Entrando en el interior se aprecia un amplio habitáculo en el que la tecnología cobra protagonismo, con una configuración digital de doble pantalla panorámica de 12,3 pulgadas para la instrumentación y su completo sistema de navegación.

La calidad continúa aumentando con un salpicadero superior mejorado, salidas de aire de nuevo formato y un volante ergonómico en el que se integra el asistente del ángulo muerto y que responde dependiendo de los modos de conducción.

Su oferta tecnológica se completa con su asistente Kia Connect, ofreciendo diagnósticos del vehículo en tiempo real, a lo que se suma un cargador inalámbrico y sistema Digital Key 2.0 que permite abrir e incluso arrancar el vehículo mediante el smartphone.

Entre las mejoras se encuentra un conjunto optimizado de asistencia a la conducción que incluye asistente de prevención de colisiones frontales, asistencia en la carretera, ángulo muerto y alerta de tráfico trasero cruzado. A ello se suma una cámara interior que tiene el objetivo de supervisar al conductor para detectar signos de distracción o fatiga.

En cuanto al plano dinámico la puesta a punto del chasis se beneficia de una suspensión trasera multibrazo perfeccionada, reduciendo así el ruido y las vibraciones, garantizando un trayecto suave y confortable.

El corazón mecánico del nuevo Kia XCeed alberga una variada oferta de propulsores de gasolina e hibridados. La opción de acceso arranca con un bloque de T-GDI de 1.0 litro que proporciona 115CV y 200Nm de par, disponible con una caja de cambios de seis velocidades o con transmisión automática de doble embrague de siete relaciones, vinculada a tecnología híbrida ligera.

Interior de el nuevo Kia XCeed. Kia

Aunque para quienes buscan un rendimiento superior, el motor TGDI de 1,6 litros ofrece dos tipos de potencias, 150CV y 180CV. La oferta se corona con la alternativa híbrida enchufable, capaz de ofrecer hasta 48 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico.

Para aprovechar toda su potencia y personalizar las sensaciones al volante, se incorpora un selector con modos de conducción Normal y Sport. Ambos programas han sido perfeccionados para proporcionar un confort orientado al uso diario y una respuesta del acelerador ágil a la vez que deportiva.

Proporciones ajustadas

El rediseño exterior no solo responde a criterios estéticos, también funcionales. El voladizo delantero se ha reducido en 15 mm, lo que favorece la maniobrabilidad y enfatiza su silueta compacta, sin restar volumen al habitáculo.

Sus llantas de aleación de 16 y 18 pulgadas le hacen reconocible ante todas las miradas, al igual que la actualizada firma lumínica posterior. Sus dimensiones son de 4.380 mm de longitud y 1.826 de anchura, 1.483 mm de altura y hasta 426 litros de capacidad en su maletero, ampliables a 1.378 al abatir la fila trasera.

Su desarrollo dinámico es resultado de una estrecha colaboración multidisciplinar entre Corea y el Centro Técnico Europeo de Hyundai Motor. Durante su fase de ingeniería las intensas pruebas en diferentes países europeos han conseguido optimizar la respuesta en su comportamiento.

El nuevo modelo ya se encuentra disponible en los concesionarios con un precio de partida de 19.860 euros. Con este lanzamiento la firma consolida su apuesta multienergía.

Una estrategia diversificada que resulta clave para avanzar hacia su meta global, cuyo objetivo es alcanzar los 4,13 millones de vehículos comercializados a nivel mundial en el año 2030.