La DGT marca las normas: 500 euros de multa por aparcar el coche en el sentido contrario, según el reglamento de tráfico

El constante crecimiento del parque de vehículos en España complica cada vez más la tarea de aparcar en la calle. Este problema afecta especialmente a aquellos que residen en ciudades grandes, con un elevado volumen de tráfico.

En este contexto, el artículo 90 del Reglamento General de Circulación deja claro cuáles son los lugares exactos en los que se pueden realizar paradas y estacionamientos. Fuera de poblado, la normativa prohíbe aparcar en la calzada.

Por tanto, el vehículo debe dejarse en el lado derecho, manteniendo despejada la zona transitable del arcén. Esta regla pretende asegurar que, en caso de emergencia, el conductor disponga de espacio suficiente para aplicar las normas legales de señalización.

Por otro lado, en zonas urbanas el automóvil debe ajustarse lo máximo posible al borde derecho. El reglamento especifica que estacionamiento en el costado izquierdo solo está permitido en las calzadas de sentido único.

Por tanto, si un conductor aparca en el sentido opuesto al de la marcha en una vía de doble dirección, podrá ser sancionado.

¿De cuánto es la multa por aparcar mal?

Esta infracción del reglamento está castigada con sanciones de entre 100 y 500 euros dependiendo de la gravedad. Una sanción leve será aquella en la que ningún agente de la autoridad haya presenciado la maniobra ilegal y comportará 100 euros de multa.

Eso sí, esta cantidad puede reducirse a 50 euros si se acoge al pronto pago. Por contra, si un policía nos pilla en el momento de aparcar en el sentido contrario, la infracción pasará a ser grave y la sanción económica podría ser de hasta 500 euros.

Además, podría implicar la retirada de seis puntos del permiso de conducir. En esta línea, el reglamento también castiga con una infracción grave a aquellos conductores que estacionen su vehículo de manera que represente un riesgo o un obstáculo, bajo estos motivos:

Dejar un espacio inferior a 3 metros respecto al lado opuesto de la calzada o frente a una línea continua, impidiendo el paso a otros conductores.

respecto al lado opuesto de la calzada o frente a una línea continua, impidiendo el paso a otros conductores. Bloquear el acceso o la salida de un inmueble.

Obstruir un vado correctamente señalizado.

Entorpecer los pasos habilitados para personas con discapacidad.

El papel de las ordenanzas municipales

Incluso, los Ayuntamientos tienen potestad para emitir ordenanzas municipales que regulen las paradas y aparcamientos. Estas pueden fijar límites de tiempo e incluso ordenar la inmovilización del vehículo si se aparca sin el tique correspondiente.

Con todas estas normativas sobre la mesa, más de un conductor se pensará dos veces si aparcar en el lado opuesto al sentido de la marcha.