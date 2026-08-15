Salvador Caetano duplica su beneficio en España en 2025 por el alza de las ventas tras su reorganización societaria

Caetano Automotive España, la sociedad española que aglutina la actividad del grupo portugués de importación de vehículos y concesionarios, duplicó su beneficio en el ejercicio 2025.

La sociedad alcanzó unas ganancias de 4,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 130% en comparación con el ejercicio anterior, cuando logró 2 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Unas cuentas que se lograron debido al incremento en las ventas de vehículos nuevos que vino derivado de la reorganización societaria que llevó a cabo el grupo portugués a lo largo del pasado año.

Dicha reorganización societaria implicó la absorción de Caetano Automotive España Distribución D (que engloba la distribución de las firmas Dongfeng, Voyah y M-Hero), Caetano Automotive España Distribución F (Farizon), Caetano Automotive España Distribución H (Hyundai), así como a la filial Caetano Motors Cádiz.

Además, durante 2025, la sociedad adquirió al gigante norteamericano Penske Automotive Group el 50% de la participación en Caetano Barcelona Premium (concesionario dedicado a la comercialización de BMW, Mini y BMW Motorrad), surgido de la joint venture entre Caetano Retail y el consorcio estadounidense en 2014, convirtiéndose en socio único. Una operación en la que desembolsó 12,3 millones de euros.

El resultado de explotación de Caetano Automotive España aumentó un 15,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 8,4 millones de euros. Asimismo, los gastos financieros aumentaron un 7,8%, hasta los 1,9 millones de euros.

De este monto, algo más de un millón estuvo relacionado con las deudas con empresas del grupo y asociadas, mientras que las deudas con terceros crecieron un 10,2%, hasta los 890.128 euros.

A nivel laboral, la plantilla de Caetano Automotive España al cierre de 2025 se situó en los 85 trabajadores, tres menos en comparación con el ejercicio anterior. Sin embargo, los gastos de personal se mantuvieron estables en los 4,8 millones de euros.

Estabilidad en los ingresos

En cuanto a los ingresos, estos se mantuvieron estables en los 20,8 millones de euros. A pesar de ello, sí hubo una mejora en el mercado nacional y un ligero descenso en los mercados intracomunitarios.

El mercado nacional aportó el 70,8% de la cifra de negocios, hasta los 14,7 millones de euros, lo que supuso un alza del 7% en comparación con 2024. Por su parte, los ingresos derivados de los mercados intracomunitarios se contrajeron un 4,1% en la comparativa interanual, hasta los 93.302 euros.

Por línea de actividad, cabe decir que el porcentaje de ventas de vehículos nuevos por parte de la sociedad fue del 67%, 11 puntos porcentuales más que el año anterior, mientras que las ventas de vehículos usados supusieron el 17%, diez puntos porcentuales menos.

Asimismo, las ventas de recambios se redujeron en nueve puntos porcentuales, hasta suponer el 2% del total, mientras que las prestaciones de servicios de taller aportaron el 12%, tres veces más que en el ejercicio anterior.

Con todo, la facturación derivada de las actividades ordinarias de Caetano Automotive España en 2025 aumentó un 7%, hasta los 14,8 millones de euros. Asimismo, los ingresos financieros de crédito aumentaron un 60,4%, hasta alcanzar los 657.803 euros.

Ahora bien, la caída del 18,1% de los dividendos, hasta los 5,3 millones de euros fue lo que provocó que la cifra de negocios de la sociedad se mantuviese estable durante el pasado año.