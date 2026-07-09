El Grupo Volkswagen recortará su capacidad de producción mundial hasta los 9 millones de vehículos al año

La nueva hoja de ruta del Grupo Volkswagen pasa por apretarse el cinturón. El consejo de administración del gigante alemán del automóvil ha presentado hoy al consejo de supervisión -el órgano con mayor poder de decisión del grupo, formado por representantes de la empresa y de los trabajadores- su nuevo plan de cara a 2030.

Una reunión que se presentaba tensa dado que el consorcio automovilístico alemán planea recortar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo. No sólo eso, ya que también prevé el cierre de hasta cuatro fábricas en su mercado doméstico.

El nuevo plan, que contempla un paquete de 12 medidas, entre las que se incluyen una reducción de sus capacidades de producción, hasta situarla en los 9 millones de vehículos al año, lo que supone un recorte del 25%.

Una cifra considerable, pues el consorcio automovilístico alemán cuenta en la actualidad con una capacidad productiva que alcanza los 12 millones de unidades. De hecho, el Grupo Volkswagen ya ha logrado recortar sus capacidades hasta los 10 millones de vehículos.

Todo ello irá directamente relacionado con una reducción de su fuerza laboral. Hasta la fecha, el Grupo Volkswagen tiene cerrada la salida de hasta 50.000 trabajadores en Alemania, su mercado doméstico. De ellos, 35.000 son en la marca Volkswagen, otros 7.500 en Audi, 3.900 en Porsche y 3.600 en Cariad, su división de software.

Al cierre de 2025, el gigante automovilístico alemán tenía una plantilla de 662.942 trabajadores en todo el mundo, un 2,4% menos en comparación con 2024.

De hecho, el grupo con sede en Wolfsburg reconoce que además de este recorte productivo "se implementarán medidas adicionales en China y en Europa". Sin embargo, el consorcio alemán no ha dado una cifra sobre el recorte que llevará aparejada esta reducción de la capacidad industrial.

Asimismo, el Grupo Volkswagen asegura que "la digitalización, la inteligencia artificial y los servicios compartidos contribuirán a aumentar la productividad y la velocidad".

Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen, ha explicado que con este plan de futuro "hacemos que el Grupo Volkswagen sea más ágil, más resiliente y más competitivo". En su opinión, dicho plan contempla "una menor complejidad, tecnologías especializadas, una mayor alineación de productos, desarrollo y producción con los mercados regionales, la reducción de la sobrecapacidad, una cartera de acciones optimizada y estructuras significativamente más ágiles".

Arno Antlitz, director financiero del Grupo Volkswagen, ha apuntado que deben, en cambio, "reestructurar radicalmente nuestro modelo de negocio y lograr mejoras estructurales y sostenibles".

"Esto incluye optimizar la estructura de costos de nuestros vehículos sin comprometer la calidad del producto, reducir significativamente los gastos generales, aumentar la eficiencia de nuestras plantas y acelerar el desarrollo tecnológico y la toma de decisiones", ha aseverado Antlitz.

Reducción de la gama

Otra de las medidas que el consejo de administración ha presentado al consejo de supervisión pasa por reducir la gama de modelos en un 50% "y se concentrará en los segmentos de mercado más atractivos".

Asimismo, la complejidad de la oferta de sus modelos -es decir, las opciones de equipamiento disponibles- se reducirá hasta en un 75%. Estas medidas permitirán al consorcio centrar las inversiones y los recursos de desarrollo en los productos y tecnologías que ofrezcan un mayor valor añadido para los clientes, así como la mayor contribución al grupo.

Enfoque en el automóvil

El plan presentado al consejo de supervisión también contempla que el negocio del automóvil siga siendo su actividad principal.

Prueba de ello fue la venta de Everllence, su negocio de motores industriales, al fondo Bain Capital por cerca de 10.000 millones de euros. Una operación que le supuso al grupo unos ingresos de 7.400 millones de euros.

Según ha reconocido el grupo, esta operación "fortalece simultáneamente el balance del Grupo y amplía su margen de maniobra financiera para el desarrollo estratégico futuro".

"La cartera de acciones e inversiones se alinea con la contribución estratégica, la rentabilidad y el compromiso de capital, con el objetivo de lograr una mayor concentración, una menor complejidad y una mayor flexibilidad financiera", ha concluido el consorcio.