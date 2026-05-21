Nissan multiplica por 28 sus pérdidas en España y acumula tres ejercicios consecutivos en números rojos

Nissan Motor Ibérica, la filial española del fabricante nipón, no logró evitar los números rojos en su ejercicio fiscal 2024, comprendido entre abril de ese año y marzo de 2025. De hecho, multiplicó por más de 28 las pérdidas registradas en el ejercicio fiscal anterior.

Lo cierto es que el desempeño de Nissan durante ese ejercicio provocó que la compañía se anotase unas pérdidas históricas de 4.082 millones de euros. Fruto de esta sobrecapacidad, la multinacional japonesa implementó un plan de recortes fijos y variables, denominado Re: Nissan, en el que se contempla el cierre de siete factorías en todo el mundo y el despido de 20.000 trabajadores, el 15% de su fuerza laboral mundial, para el ejercicio fiscal 2027.

En el ámbito nacional, Nissan finalizó el ejercicio fiscal 2024 con unas pérdidas de 83,4 millones de euros, lo que supone el tercer ejercicio consecutivo en el que la compañía tiene números rojos, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Las pérdidas correspondientes a dicho ejercicio incluyen las correcciones valorativas por deterioro del inmovilizado intangible e inmovilizado material por importe de 501.000 y 72,4 millones de euros, respectivamente.

Pese a ello, la sociedad tenía un fondo de maniobra positivo por importe de 40,8 millones de euros al cierre del ejercicio fiscal, lo que supuso un 62,4% menos en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, el patrimonio neto de Nissan Motor Ibérica se situó en los 103,1 millones de euros, un 45,8% menos en la comparativa interanual.

No obstante, el resultado de explotación de la compañía fue negativo por importe de 85,7 millones de euros, más de ocho veces más que en el ejercicio fiscal anterior.

Alza de los ingresos

En el apartado de ingresos, la filial española de Nissan logró una facturación de 652,1 millones de euros, lo que equivale a un ligero crecimiento del 1% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Dicho incremento se explica por el aumento de las actividades de investigación y desarrollo, así como por el alza de la cifra de negocios derivada de la prestación de servicios. Dicho negocio aportó 129,5 millones de euros, un 12% más en la comparativa interanual.

Por su parte, las ventas de Nissan Motor Ibérica en el ejercicio fiscal de 2024 se redujeron un 1,4%, hasta situarse en los 522,6 millones de euros. Dicha merma se explica por las menores ventas realizadas a Japón y Argentina.

En el caso del país del sol naciente, las ventas de Nissan Motor Ibérica cayeron un 6,7%, hasta situarse en los 170,2 millones de euros. Por su parte, las ventas realizadas por la sociedad a Argentina se redujeron un 55,7%, hasta alcanzar los 30,3 millones de euros.

En lo que a la actividad industrial de la sociedad se refiere, cabe recordar que Nissan Motor Ibérica mantiene operaciones en Ávila y en Los Corrales de Buelna (Cantabria). Así, mientras que la primera se dedica a la producción de recambios, la cántabra se encarga de la fabricación de componentes.

De esta manera, la planta de Ávila incrementó su volumen productivo un 10% en comparación con el ejercicio fiscal 2023, mientras que la fabricación en la factoría cántabra fue ligeramente superior a lo proyectado a inicios de año debido a proyectos concretos que experimentaron mejor volumen al previsto. En total, ambas factorías produjeron 4,8 millones de piezas, un 2,1% más que en el ejercicio anterior.

Cae la plantilla

A nivel laboral, Nissan Motor Ibérica redujo su fuerza laboral en 201 trabajadores en el ejercicio fiscal 2024. En total, la plantilla media de la filial española alcanzó los 1.469 empleados.

Asimismo, los gastos de personal de la compañía se situaron en los 108,8 millones de euros, lo que supuso un 2% menos frente al ejercicio anterior. El importe abonado por Nissan Motor Ibérica en el ejercicio fiscal 2024 alcanzó los 78,8 millones de euros, es decir, un 8,5% más en la comparativa interanual. De otra parte, las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración alcanzaron los 2,45 millones de euros, lo que supuso un 2,1% más en comparación con el ejercicio anterior.

Es importante apuntar que Nissan prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) para 211 trabajadores en Cataluña, lo que equivale al 37% de la plantilla que tiene en la actualidad.

Dicho ERE afectará a sus tres instalaciones catalanas: el centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), con 110 personas afectadas; el centro técnico de la Zona Franca, con 86 salidas previstas; y el centro de áreas funcionales de El Prat (recursos humanos y prevención), con 15 bajas, según han detallado los sindicatos.