Estación de carga de Zunder en Aranda de Duero (Burgos).

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Motor

Zunder lanza Kawat para exportar su tecnología de gestión de redes de recarga de vehículo eléctrico a terceros

Esta solución tecnológica permite a empresas e instituciones gestionar, escalar y monetizar infraestructuras de recarga de forma sencilla.

Más información: Zunder y HVR Energy logran 18,2 millones de Bruselas para desplegar su red de recarga eléctrica y de hidrógeno

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Zunder, empresa palentina de puntos de recarga ultrarrápida, acaba de abrir al mercado la tecnología y experiencia al cliente que ha desarrollado y operado durante la última década.

La multinacional española acaba de lanzar Kawat. Se trata de una solución tecnológica que permite la gestión de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y los servicios de movilidad, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Esta plataforma está diseñada para que empresas e instituciones puedan gestionar, escalar y monetizar las infraestructuras de recarga existentes de forma sencilla y fiable.

Integración de Zunder en Repsol

En dicha plataforma se integran funcionalidades de gestión técnica de la red con servicios orientados a mejorar la experiencia de usuario. Entre estos servicios se incluyen la monitorización en tiempo real, la analítica avanzada, smart charging, gestión automatizada de cobros, roaming internacional o atención al cliente las 24 horas del día los siete días de la semana.

De hecho, la plataforma permite a las empresas e instituciones desarrollar modelos adaptados a cada operación, así como optimizar el rendimiento energético mediante sistemas inteligentes de gestión de potencia.

En la actualidad, la plataforma Kawat gestiona más de 4.000 puntos de carga de terceros y da servicio a más de 500.000 usuarios.

Además de operar sobre la propia red de Zunder, la solución ya es utilizada por compañías e instituciones como Moeve en España, SDEM50 en Francia o el Aeropuerto de Ginebra (Suiza), entre los más de 250 clientes que ya emplean la plataforma para gestionar y escalar sus infraestructuras de recarga en distintos entornos y modelos de operación.

Coche eléctrico en un punto de recarga.

Daniel Pérez, consejero delegado de Zunder, asegura a este diario que "durante años el foco estuvo en desplegar infraestructura. Ahora se ha sumado uno igual o más ambicioso: operar redes complejas, integrarlas, hacerlas rentables y ofrecer una experiencia homogénea a empresas y usuarios en distintos mercados. Ahí es donde creemos que Zunder, a través de Kawat, puede aportar un valor diferencial".

"Hasta ahora, el sector ha evolucionado con actores muy especializados, unos centrados en infraestructura, otros en software o en servicios de movilidad. Nuestra visión es que el mercado va hacia modelos mucho más integrados. Kawat responde precisamente a esa idea. Poder ofrecer una solución completa alrededor de toda la cadena de valor de la electromovilidad", añade Pérez.

No obstante, esta solución permite a la compañía palentina crecer en los mercados europeos. "La movilidad ya funciona en clave paneuropea y la infraestructura tiene que evolucionar en esa misma dirección. Estamos construyendo capacidades para operar en distintos mercados, adaptarnos a diferentes modelos regulatorios y acompañar el crecimiento del ecosistema eléctrico a gran escala", reconoce el ejecutivo.

"Creemos que Europa necesita ese tipo de plataformas para acelerar realmente la adopción del vehículo eléctrico", concluye el consejero delegado de Zunder.