Stellantis repite la fórmula Leapmotor con Dongfeng: hará una 'joint venture' para fabricar los modelos Voyah en Francia

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esta parece ser la estrategia que seguirá Stellantis durante los próximos años y que Antonio Filosa, consejero delegado del consorcio automovilístico francoitaloamericano, dará a conocer mañana en la presentación del nuevo plan estratégico.

En un momento de avance imparable por parte de los fabricantes automovilísticos chinos, Stellantis apuesta por llevar a cabo colaboraciones con el objetivo de no perder tanto dinero y mantener la competitividad tanto en China como en Europa.

Así las cosas, Stellantis acaba de revitalizar la asociación estratégica que mantiene desde hace 34 años con Dongfeng. Cabe recordar que el grupo chino ostenta el 1,5% del accionariado de Stellantis.

De esta manera, ambos grupos planean crear una joint venture europea para la venta, distribución, fabricación, compra e ingeniería de los vehículos de nueva energía (NEV, por sus siglas en inglés) de Dongfeng, con un enfoque inicial en mercados designados en Europa.

Una asociación similar a la que tiene con Leapmotor para la fabricación y comercialización de modelos de la marca fuera de China. De hecho, el consorcio francoitaloamericano prevé transferir la titularidad de su planta madrileña de Villaverde a Leapmotor para la producción de vehículos electrificados.

Según el plan, los socios tienen la intención de establecer una nueva joint venture (con una participación del 51% para Stellantis y del 49% para Dongfeng) con sede en Europa y dirigida por Stellantis.

La nueva entidad tendría la responsabilidad de las ventas y distribución de los vehículos de nueva energía premium de la marca Voyah en mercados designados en Europa, aprovechando la sólida red y la experiencia posventa de Stellantis.

Esta nueva entidad también albergaría actividades conjuntas de compras e ingeniería.

Los socios también prevén la producción potencial de vehículos de nueva energía de Dongfeng en la planta de Rennes en Francia, en línea con la normativa europea y los requisitos de Made-in-Europe.

"Con este nuevo capítulo de nuestra colaboración, ofreceremos a nuestros clientes una selección aún mayor de productos y precios competitivos, aprovechando lo mejor de la huella global de Stellantis junto con el acceso de Dongfeng al ecosistema avanzado de vehículos de nueva energía de China", ha apuntado Filosa.

Qing Yang, presidente de Dongfeng, ha añadido que el grupo "fortalecerá y ampliará aún más nuestra asociación con Stellantis, alineándose estrechamente con las estrategias nacionales de China de apertura de alto nivel, doble circulación y estabilización de la inversión extranjera, los negocios y el empleo".

Peugeot y Jeep en China

Dicha alianza también contempla que Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA), la joint venture que ambos grupos tienen en China, será la encargada de producir dos nuevos modelos de nueva energía de Peugeot en Wuhan a partir de 2027.

Estos productos estarán destinados al mercado chino y a la exportación a mercados globales como parte del plan de crecimiento internacional de Peugeot.

Asimismo, DPCA será la encargada de producir otros dos vehículos todoterreno de nueva energía de la marca Jeep para los mercados globales a partir de 2027.

Dicho proyecto supone una inversión combinada de más de 8.000 millones de yuanes (aproximadamente unos 1.000 millones de euros), de los cuales se espera que Stellantis aporte cerca de 130 millones de euros.

Desde su creación, la joint venture DPCA ha producido más de 6,5 millones de vehículos de las marcas Peugeot y Citroën en China para surtir tanto el mercado nacional como los internacionales.