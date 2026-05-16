Javier es autónomo y trabaja como camionero: "Hay días que descanso 9 horas y tengo de disponibilidad 15"

"Llega un momento que no te quedan más narices que descansar", explica Javier Pájaro, un camionero experimentado, que desde las redes sociales expone distintas marcas de vehículos y muestra su día a día en la cabina.

Él mismo ha reconocido que es un trabajo sacrificado pero que a pesar de ello "le encanta", como lo más complicado recalca sus ausencias en el entorno familiar aunque destaca que "ellos son los que sufren que no estés".

Pájaro muestra su vocación y pasión por salir a rodar, afirmando que "si volviera atrás sería camionero de nuevo, me encanta mi trabajo".

Conductor de camión que conduce en la carretera. Istock

Además el conductor enfatiza en la importancia de orientar la trayectoria profesional a las áreas de interés personal.

En cuanto a sus horarios afirma que "como mucho podemos hacer cuatro horas y media seguidas conduciendo" y los descansos deben ser de unos 45 minutos, se permite dividirlos en 15 y 30 minutos.

Al día pueden hacer nueve horas excepto dos, que es posible ampliar la jornada a 10 horas y siempre deben descansar 11 horas excepto tres días, que se puede reducir a nueve horas "O puedes fraccionarlo haciendo una de tres y una de nueve", confirma Pájaro.

Respecto a la disponibilidad puede ser de hasta 15 horas, "Los que nos dedicamos a esto lo vemos normal".

Todas las jornadas se miden con el tacógrafo, un dispositivo obligatorio para todos aquellos vinculados al transporte de mercancías, se registran los datos de velocidad, kilómetros recorridos, además de los tiempos de actividad y descanso del trabajador.

Las infracciones por incumplir los límites que el tacógrafo impone se dividen en leves, graves y muy graves. Y en cuanto a su cuantía económica estas pueden variar, comienzan en los 100 euros y pueden llegar a los 6.000 euros.

De hecho, una de las infracciones más comunes es la relacionada con los tiempos de conducción y descanso.

Esto se pudo ver en campaña de vigilancia para camiones y autobuses, denominada Truck&Bus y que fue realizada entre el 9 y el 15 de febrero por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En ella se inspeccionaron 455 vehículos de ellos, 401 eran camiones y 54 autobuses. El resultado no fue otro que 111 camiones y 4 autobuses denunciados por incumplir la normativa vigente.

Las vulneraciones más frecuentes fueron las relacionadas con los tiempos de conducción y descanso, en total fueron 81 los conductores, y todos camioneros.

Estos se suman a las nueve denuncias a camioneros por fraude y manipulación en los tacógrafos. Las cifras evidencian que en la carretera no solo se necesita vocación, sino ser legal para asegurar la seguridad del propio trabajador y la de todos los demás usuarios de la vía.