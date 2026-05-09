Renault se lanza a por el público joven con la sexta generación del Clio, un superventas con 36 años de historia

La industria del automóvil se afana en mejorar su rentabilidad. Más en un momento en el que la electrificación demanda importantes inyecciones de capital con unos retornos que, por ahora, son negativos.

Por ello, las automovilísticas priorizan la producción de modelos grandes frente a los pequeños con el fin de lograr un mayor margen. Pero Renault ha decidido no seguir esa lógica.

Y sus razones tiene. Tras el lanzamiento del R5 en 2024, la firma del rombo ha puesto en el mercado la sexta generación del Clio, su modelo superventas que acumula 36 años de historia.

Renault Clio.

El Renault Clio no es un modelo cualquiera. En sus cinco generaciones anteriores se han comercializado más de 17 millones de unidades en todo el mundo. Sólo en España, las ventas del Renault Clio superan el millón de unidades.

De hecho, la factoría de Valladolid produjo entre 1990 y 2012 más de tres millones de unidades del Clio. Actualmente, el modelo se fabrica en la planta turca de Bursan.

Mayor presencia

Con el fin de situar al Clio como el modelo más vendido a particulares, Renault ha realizado importantes modificaciones.

La sexta generación del Renault Clio es siete centímetros más grande que el modelo de la generación anterior, hasta alcanzar los 4,12 metros. Pero también es cuatro centímetros más ancho hasta los 1,77 metros.

Vista tres cuartos trasera de la sexta generación del Renault Clio. Renault

Esta evolución refuerza la presencia del Clio y, sobre todo, al capó. Cuyas nuevas dimensiones realzan su dinamismo.

Un dinamismo con el que la automovilística francesa busca atraer al público joven.

Motor híbrido

Pero la nueva generación del Renault Clio también ha venido acompañada de nuevos motores. El propulsor Full hybrid E-Tech, la tecnología más demandada en el mercado europeo, desarrolla ahora 160 CV de potencia.

Dicho motor ofrece un rendimiento superior, alcanza los 100 km/h desde parado en 8,3 segundos y declara un consumo de 3,9 litros a los 100 kilómetros.

Lo cierto es que el 65% de los pedidos que tiene Renault en España del Clio corresponden a la versión híbrida.

Ahora bien, en verano llegará una motorización GLP. Se trata del propulsor Eco-G 120 CV con una caja automática de doble embrague que, gracias a la combinación de los depósitos de gasolina (39 litros) y GLP (50 litros), ofrece una autonomía combinada de hasta 1.450 kilómetros. Desde Renault prevén que el 30% de los pedidos del Clio correspondan a este motor.

Puesto de conducción del Renault Clio. Renault

Pero también la firma gala también ha desarrollado un nuevo motor tricilíndrico de gasolina TCe 115, que está asociado a una caja manual de seis velocidades.

El nuevo Clio no descuida la seguridad. El modelo monta de serie 29 sistemas de ayuda a la conducción (ADAS). Para entenderlo mejor, tan sólo son tres sistemas menos que los que monta el Renault Rafale, modelo del segmento D.

En lo que a tecnología se refiere, el Renault Clio incorpora el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado. Además, el puesto de conducción está presidido por un conjunto de dos pantallas de 10 pulgadas, en las que la central está orientada hacia el conductor.

¿Cuál es el precio de partida del nuevo Renault Clio? El modelo parte de los 18.900 euros, promociones incluidas, en la configuración con el motor de gasolina. En el caso de la versión de GLP, el coste se sitúa en los 20.340 euros, mientras que si se opta por la versión full hybrid, la tarifa parte de los 23.270 euros.

Con todo, Renault ha logrado posicionar a su superventas en un rango calidad-precio por encima de los modelos a los que se enfrenta. Algo que no es de extrañar para lograr los objetivos que se ha marcado la multinacional francesa.