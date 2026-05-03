BYD Atto 2 DM-i Boost: el SUV urbano que apunta a líder de los híbridos enchufables con 90 kilómetros de autonomía

BYD, el gigante chino líder en venta de vehículos eléctricos en 2025, aterrizó a finales del año pasado un modelo con el que hacer volumen: el Atto 2. Tanto, que dicho modelo ha desbancado en ventas al Seal U DM-i, el modelo híbrido enchufable más comercializado en España.

El BYD Atto 2 DM-i es un modelo que en un primer momento aterrizó en el mercado español como una versión completamente eléctrica. Pero su potencial era tan elevado, que la compañía apostó por incorporar la variante híbrida enchufable.

Y los datos parecen dar la razón a BYD. Al cierre del primer trimestre del año, el BYD Atto 2 DM-i se sitúa como el segundo modelo híbrido enchufable más comercializado del mercado patrio, con 2.604 unidades. Tan sólo una unidad menos que el Toyota C-HR.

Pero, ¿qué ha provocado que se haya situado como uno de los modelos más vendidos? Tres puntos principales: su autonomía, su relación calidad-precio y su versatilidad.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al BYD Atto 2 DM-i Boost, es decir, el que incorpora la mayor autonomía y el mayor equipamiento.

Se trata de un modelo correspondiente al segmento B-SUV, el segundo con más demanda en Europa. Dicho vehículo mide 4,33 metros de longitud, tiene una anchura de 1,83 metros, una altura de 1,67 metros y una distancia entre ejes de 2,62 metros.

El Atto 2 DM-i Boost monta un propulsor de gasolina de 1,5 litros, con 98 CV de potencia, y un motor eléctrico de 145 kW (197 CV). En conjunto, el sistema entrega 156 kW (212 CV) de potencia, lo que le permite alcanzar los 100 km/h desde parado en 7,5 segundos.

Silueta del BYD Atto 2 DM-i BYD

Con todo, la autonomía eléctrica que ofrece esta versión alcanza los 90 kilómetros, gracias a una batería con química de ferrofosfato de litio (LFP) y una capacidad de 18 kWh. La autonomía combinada del modelo alcanza los 1.000 kilómetros gracias a que cuenta con un tanque de gasolina con 45 litros de capacidad.

Su consumo declarado combinado es de 1,8 litros a los 100 kilómetros. En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el modelo declaró un consumo de 4,8 litros a los 100.

Eso sí, como es costumbre en la marca, el consumo que declara es el de los últimos 50 kilómetros.

Es importante recordar la necesidad de recargar los modelos híbridos enchufables, dado que, de no hacerlo, el consumo se incrementa.

Puesto de conducción BYD Atto 2 DM-i BYD

Eso sí, a diferencia de los fabricantes chinos, los cuales apuestan por grandes pantallas y la ausencia de botones, BYD mantiene un estilo más acorde con los gustos de la clientela occidental: mantener los botones. La ausencia de botones transmite un aire mucho más tecnológico, pero también implica mayores riesgos y, por lo tanto, un problema para la seguridad vial.

BYD dispone de una generosa botonera, tanto en el volante multifunción como en el salpicadero y en la puerta del conductor. Algo que facilita algunas funciones para realizar la conducción en el día a día, tales como el reglaje de los retrovisores o el accionamiento del propio vehículo o del climatizador, los cuales se hacen mediante botones ubicados en la puerta del conductor y en la consola central, respectivamente.

Equipamiento de serie

En cuanto al equipamiento de serie, el BYD Atto 2 DM-i monta unas llantas de aleación de 17 pulgadas, así como sensores de aparcamiento delanteros, una cámara de 360 grados, asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico, volante calefactable, cristales traseros tintados, techo panorámico con cortinilla y una base de carga inalámbrica para smartphones con una potencia de carga de 50 W.

El modelo también equipa la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,3 kW.

El maletero del modelo cubica 425 litros, más que algunos modelos de un segmento superior, aunque se pueden incrementar hasta los 1.335 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos.

En el salpicadero se encuentran la pantalla del cuadro de instrumentación LCD de 8,8 pulgadas, así como una pantalla táctil con rotación eléctrica de 12,8 pulgadas.

Conviene apuntar que la función de rotación es incompatible con la conexión Apple Car Play o Android Auto, los cuales sólo funcionan con la pantalla en horizontal.

La altura y la distancia del vehículo permiten contar con una gran habitabilidad en el interior para cinco pasajeros.

Vista tres cuartos trasera del BYD Atto 2 DM-i. BYD

En cuanto a los sistemas de asistencia a la conducción, el modelo monta de serie el sistema de monitorización del conductor, control de crucero adaptativo, control de crucero inteligente, control inteligente de límite de velocidad, asistente de mantenimiento de carril de emergencia, asistente de cambio de carril, detección de vehículos en el ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico.

Pero también incluye el frenado automático de emergencia, el control electrónico de tracción, el control de descenso en pendientes, la advertencia de colisión frontal y trasera y la alerta de tráfico cruzado trasero con sistema de frenado automático.

¿Y cuál es el coste de este modelo? En caso de no querer beneficiarse de los descuentos y las campañas ofrecidas por la marca, el precio de esta versión se sitúa en los 31.200 euros.

Ahora bien, en caso de contar con las ayudas del Plan Auto+ y las campañas de la marca, el precio de partida se sitúa en los 27.740 euros. Si además se incluye la financiación que ofrece la marca, el precio del BYD Atto 2 DM-i Boost parte de los 24.940 euros.

Con estas tarifas no es de extrañar que el Atto 2 DM-i haya desbancado al Seal U DM-i como el híbrido enchufable más matriculado por la compañía china en el mercado patrio. Y tampoco extrañaría a nadie que al finalizar el ejercicio fuese el híbrido enchufable más comercializado del país.