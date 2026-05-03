Andrea, 26 años, camionera: "Si me ponen para cargar mañana a las 9:00, tengo que calcular yo para arrancar desde casa"

Del mundo de la fruta al asfalto, Andrea Fernández, camionera nacida en Pontevedra recorre las carreteras españolas a sus 26 años transportando contenedores.

En su pasado trabajaba en el almacén de un puesto de verduras donde pudo conocer a los camioneros que traían la mercancía de madrugada, lo que despertó su curiosidad. Cuando tomó la decisión de sacarse el carné y lo comunicó en su entorno, no fue una noticia bien recibida, especialmente por los riesgos de la profesión, aunque Fernández continuó adelante.

Ella realiza transportes a nivel nacional portando todo tipo de mercancía desde ropa, hasta comida. Pero siempre acompañada de su perro Brugal, un labrador de color chocolate.

Lorries estacionados en la autopista M20 Istock

"No existen los horarios", ella misma aclara que no es fan de las rutinas, pero especialmente, en su sector es lo habitual, a no ser que se trabaje para una empresa en concreto, en la que se tenga suerte de tener turnos establecidos.

"Si a mí me ponen para cargar mañana a las 9, tengo que calcular mis horas yo para arrancar desde casa", afirma la conductora, por lo que se debe gestionar sus propios tiempos. Esto en parte se debe a que no suele ir al mismo cliente, o al mismo sitio todos los días.

A su vez, destaca las largas colas a las que se enfrenta para cargar la mercancía o para subir los puertos, de hecho, en una ocasión llegó a estar cinco horas parada esperando a que abastecieran su contenedor.

Sin embargo encuentra otros aspectos positivos, y aunque hay quien piense que los camioneros suelen estar escuchando música en sus viajes, no es el caso de Andrea, "vamos en llamada la mayoría de compañeros de trabajo, solemos hacer bromas, incluso nos montamos nuestras telenovelas", confiesa en una entrevista a José María Sallés.

La gallega también desmiente que esta sea una profesión de hombres, ya que abrir un contenedor es un esfuerzo complicado para cualquiera. Aunque es cierto que las mujeres son minoría, y en su zona relata que apenas ha visto a dos más aparte de ella.

Desmiente uno de los prejuicios del sector, los comportamientos machistas declarando que "es todo lo contrario, yo creo que por ejemplo aquí el hecho de ser mujer es una ventaja en el sentido de que siempre tienes una mano que te va a ayudar".

Un trabajo sacrificado que ella consigue llevar a cabo gracias a la motivación que encuentra en la superación personal, demostrándose a sí misma su capacidad de hacer lo que muchos consideraban impensable para ella, algo que muestra en sus redes sociales desde @andrius__99.