"Hola, soy Juan": la emotiva campaña que recuerda que descansar puede salvar vidas en la carretera

Aunque suele pasar desapercibida, la somnolencia al volante es una de las causas más prevalentes de accidentes. La Fundación Abertis enarbola una campaña de concienciación para paliar este problema.

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto CRETA utiliza 5G, teledetección y tecnologías avanzadas para monitorizar y gestionar el tráfico de forma sostenible en Madrid. En el piloto de la M‑30–A‑1 se han analizado más de 650.000 vehículos y se comprobó que solo un 2% son responsables de la mayoría de las emisiones contaminantes. El sistema permite aplicar tarifas variables según las emisiones reales, tipo de vehículo y número de ocupantes, favoreciendo políticas de movilidad más justas y responsables. La iniciativa, liderada por Indra y financiada con fondos europeos, facilita a las administraciones anticiparse a las nuevas regulaciones y avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente.

El desarrollo de la tecnología ha hecho posible que casi cualquier tipo de vehículo actual de los que circulan por nuestras carreteras tenga integrados sistemas de seguridad que tratan de minimizar los daños en caso de accidente o que ayudan activamente a su prevención. Son mecanismos inéditos años atrás y que remiten a una labor compleja en cuanto a ingeniería y a costosos desarrollos de recursos y de tiempo. Sin embargo, aun con este paradigma de innovación al servicio de las personas, no deja de ser una paradoja que una de las medidas de seguridad más accesible y eficiente sea una tan básica como respetar el descanso y detener la conducción cuando aparece la somnolencia.

Es una recomendación, solo una, pero que tiene mucho sentido al hablar sobre una de las causas más relevantes en las estadísticas sobre siniestralidad en carretera y que, no obstante, pasa más desapercibida: la somnolencia al volante.

La Fundación Abertis, de acuerdo a su amplia experiencia en la concienciación en cuanto a seguridad vial, acaba de lanzar ‘Hola, soy Juan y te invito a un café’, una campaña en la que sitúa el foco precisamente en la incidencia del cansancio y el sueño sobre la conducción. Un impacto que, según datos de Naciones Unidas, provoca en torno a 1,3 millones de muertes al año y que, en términos económicos, puede tener una repercusión de hasta el 3 % del PIB en varios países.

“La somnolencia es un enemigo silencioso que puede aparecer en cualquier desplazamiento”, argumenta la presidenta de la Fundación Abertis, Elena Salgado. “Con esta campaña, queremos recordar la importancia de parar, descansar y escuchar al cuerpo para prevenir siniestros en carretera”, añade.

‘Hola, soy Juan y te invito a un café

El eje de la campaña es un vídeo que narra la historia de Juan. Su narración está basada en hechos reales. Es a través de su propia voz como conocemos las implicaciones de esa falta de descanso al llevar un coche. Da igual la experiencia que se tenga como conductor: la merma de atención y de reflejos en estas situaciones pueden desencadenar —como fue el caso— situaciones de máximo riesgo que pueden cambiar una o más vidas de forma irreversible en un instante.

La iniciativa personaliza este contexto y lo baja a un terreno más emocional y alejado de las cifras. Pero lo cierto es que existen estudios científicos que demuestran cómo conducir tras dormir menos de cinco horas tiene una incidencia muy negativa en la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones. De hecho, citan estos informes, la afectación es equiparable a la de personas que tienen un nivel de alcoholemia de entre 0,05 y 0,08, cifras que rozan o alcanzan el límite legal en muchos países.

Alianzas por una movilidad segura

Foto de familia de las autoridades presentes durante la presentación de la campaña de la Fundación Abertis.

El énfasis de la Fundación Abertis en este tema viene acompañado de la colaboración con aliados estratégicos en este impulso de una movilidad más responsable. En este caso, el desarrollo de la campaña incluye también a Autopistas (filial de Abertis en España) y otras instituciones y empresas como la Dirección General de Tráfico (DGT), Repsol, Fundación RACE, AdSalutem Instituto del Sueño y el Instituto Guttmann; socios que construyen este mensaje de fondo a partir de muy diferentes puntos de vista.

En este sentido, Elena Salgado afirma que, “desde la Fundación, llevamos años impulsando campañas y proyectos de concienciación y prevención para contribuir a reducir la siniestralidad. Y lo hacemos contando con instituciones y empresas del sector, con los que seguiremos trabajando para construir una cultura de seguridad vial compartida”.

Todos los participantes en la campaña estuvieron representados durante el acto de presentación de la misma, titulado ‘Somnolencia al volante: un reto colectivo de seguridad vial’. En este evento, además de proyectarse el vídeo con la historia de Juan, hubo un espacio para el debate en torno a este problema que afecta de manera tan significativa a la seguridad vial.

Durante el acto, una de las reflexiones que subrayó con mayor énfasis esta problemática fue la de Pere Navarro, director general de Tráfico, quien señaló que “en España se vive bien y se duerme mal. La somnolencia es un problema de salud pública que afecta de forma muy directa a la seguridad vial y que está muy relacionado con nuestros horarios”.

Junto al director de la DGT también estuvieron en la presentación el presidente de AdSalutem Instituto del Sueño, Antoni Esteve; el director general de Autopistas (Abertis España), Daniel Vilanova, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España (FENADISMER), Carlos Folchi, entre otros.

Mesa de debate sobre seguridad vial durante la presentación de la campaña.

Esta representación de muchos de los agentes con algo que decir en cuanto a la generación de una movilidad segura también redunda en la necesidad de una cooperación fluida entre el sector privado y el público. Esa fue una de las líneas que defendió Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre, que clausuró el evento. Báguena reiteró el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la mejora continua de la seguridad en nuestras redes de carreteras, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de la concienciación como parte imprescindible para la seguridad vial.