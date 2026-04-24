Anfac pide a Bruselas una regulación "estable, realista y predecible" para electrificar el transporte pesado

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, durante el encuentro con los medios.

La patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) ha demandado hoy a Bruselas un "marco regulatorio estable, predecible y realista" a la hora de cumplir con la normativa de reducción de emisiones en el transporte pesado.

Así lo ha explicado hoy Josep María Recasens, presidente de Anfac, en el III Foro del Vehículo Industrial y Autobús. Dicha reglamentación obliga a que la cuota de vehículos industriales y autobuses eléctricos en Europa se sitúe en el 35% de cara a 2030.

Pero la realidad es bien distinta. Al cierre de 2025, la cuota de vehículo industrial electrificado en Europa se situó en el 4,2%, lo que equivale a un alza de 1,9 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio anterior. "Estamos muy por detrás de lo que necesitaríamos para cumplir con la reglamentación", ha apuntado Recasens.

Por todo ello, el también director de Estrategia, Producto y Programas del Grupo Renault y presidente del Grupo Renault en España ha señalado que "Europa se tiene que poner las pilas".

Por ello, el directivo catalán ha insistido en la necesidad de la puesta en marcha de "planes disruptivos y ayudas".

"No actuar no es una opción. Tenemos que tener en cuenta distintos elementos, como la dependencia tecnológica o los riesgos de la deslocalización de las actividades industriales", ha añadido Recasens.

Lo cierto es que el vehículo industrial afronta una realidad diferente en España a la que viven los turismos. Por un lado, el parque de vehículos industriales tiene una edad media que supera los 15 años.

Pero también hay una escasa infraestructura de recarga. Cabe apuntar que tan sólo el 4% de los postes de recarga cuenta con potencias superiores a los 250 kW y apenas hay información sobre si éstos están adaptados a los vehículos pesados.

Asimismo, tan sólo un 1,6% del mercado de vehículos industriales en España fue eléctrico.

Con todo, Recasens ha asegurado que Europa tiene una "oportunidad única para reforzar la competitividad, garantizar el empleo y no convertirse en el futuro Disneyland en el mundo, sino que también un hub industrial, y para ello debe ser una prioridad para el país".