Ya es oficial: los pasos de peatones del futuro serán más seguros gracias a un nuevo desarrollo tecnológico

Primer plano de la señal de la calle, tenga cuidado con el paso de peatones. istock

Tal y como aclara la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los años 2014 y 2023, 1.047 personas fallecieron al cruzar una calzada y es que, si se atropella a alguien a una velocidad de 50 km/h su probabilidad de fallecer asciende al 80%.

En este marco, es una realidad que el riesgo aumenta para aquellos que poseen alguna discapacidad visual, auditiva o intelectual.

Por ello el Ayuntamiento de Las Rozas, en colaboración con la Fundación ONCE, ha puesto en marcha un novedoso proyecto piloto con el que reducir la probabilidad de que este colectivo pueda sufrir un accidente.

Cruce en un paso de peatones. istock

Tal y como argumenta Europa Press, esta iniciativa cuenta con una tecnología pionera en Europa. Se permite detectar vehículos que no frenan en los pasos de peatones y con lo que se advertirá a los viandantes del peligro.

Este sistema ha sido denominado Proyecto Walkerpisa. En él se utiliza una combinación de internet de las cosas junto con inteligencia artificial, consiguiendo anticipar los escenarios de amenaza en aquellos pasos de cebra que no disponen de semáforo para su regulación.

La propuesta tendrá un periodo de prueba de dos meses y medio en un punto concreto en los que existe una mayor afluencia. Está situado entre Las Rozas Village y Herón City Las Rozas.

Su tecnología ha sido desarrollada por Singular Things y utiliza balizas con sensores LIDAR encargados de la detección de los vehículos que no cuentan con intención de detenerse.

La alerta al peatón se realiza mediante una aplicación móvil, esta se puede sincronizar con los dispositivos inteligentes como teléfonos o relojes. Emite señales mediante vibraciones, sonidos e imágenes.

El director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, Jesús Hernández, ha subrayado que "la puesta en marcha de proyectos como WALKERPISA pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre entidades públicas y privadas para impulsar la innovación con impacto social".

Para obtener datos reales participarán personas con discapacidad. Con ello se recopilarán datos reales que se incorporarán al sistema de gemelo digital, proporcionando información en tiempo real.

Y es que en un contexto donde 9 de cada 10 peatones fallecidos cruzaban correctamente, confiar solo en la norma es insuficiente. La DGT advierte con ello que la velocidad y las distracciones son los principales causantes de un accidente.

Todo ello ha sido posible mediante la colaboración de empresas. El plan se integra en el proyecto iniciado en 2020 donde el municipio pretende impulsar el desarrollo con la ayuda de ciudades, universidades y empresas de toda Europa.