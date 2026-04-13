Suzuki lanza al mercado el e Vitara, su primer modelo eléctrico con hasta 426 kilómetros de autonomía

"Esta espera no ha sido casual. No pertenecemos a ningún grupo y podía haber sido un error estratégico grande para la compañía". Así defendía Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica, la tardía incorporación de un modelo completamente eléctrico a la gama de la firma nipona.

Y, probablemente, no le falte razón. En un momento en el que diversos consorcios automovilísticos han replanteado sus estrategias de electrificación, Suzuki ha optado por esperar hasta ver cómo evolucionaban las ventas de esta tecnología.

Suzuki, el octavo fabricante mundial de vehículos, acaba de lanzar al mercado español el e Vitara, su primer modelo completamente eléctrico. Y lo hace en un momento en el que la multinacional japonesa necesita reducir sus emisiones medias de CO2. La automovilística se sitúa a la cola en el cumplimiento de emisiones, dado que las excede en 13 gramos por kilómetro. Razón de más para mantenerse en el pool de emisiones liderado por Tesla.

El Suzuki e Vitara, fabricado en India, tendrá dos opciones de batería de ferrofosfato de litio (con 49 y 61 kWh de capacidad), dos opciones de tracción (delantera y total) y dos niveles de acabado.

Esto le permitirá contar con unas autonomías combinadas de entre 344 y 426 kilómetros en las unidades con tracción delantera. La versión con tracción total declara una autonomía eléctrica de 395 kilómetros.

En cuanto a los motores, el modelo dispone de tres tipos de propulsores eléctricos que entregan 144 y 174 CV, en las versiones con tracción delantera, y 184 CV, en la versión con tracción total.

Su consumo homologado se sitúa entre los 14,9 y los 15,1 kWh a los 100 kilómetros en las versiones de tracción delantera, mientras que la versión con tracción total declara un consumo de 16,6 kWh.

El Suzuki e Vitara es un modelo perteneciente al segmento B-SUV. Suzuki

Unas cifras normales si se tiene en cuenta que hablamos de un modelo que, en función de la versión elegida, sitúa su peso entre los 2.180 y los 2.360 kilos. Sin embargo, el modelo recarga la batería del 10% al 80% en 45 minutos en corriente continua.

"No venimos a revolucionar el mercado", explicó López Frade. Para el ejercicio en curso, la compañía estima que comercializará 300 unidades del Suzuki e Vitara en su ejercicio fiscal (que finalizará en marzo de 2027).

En cuanto al mix, Suzuki prevé que la más demandada sea la versión con tracción delantera y con la batería de 61 kWh.

El e Vitara es un modelo encuadrado en el segmento B-SUV, uno de los que más crece en el mercado patrio, dado que mide 4,27 metros de largo, tiene una anchura de 1,80 metros, una altura de 1,63 metros y una distancia entre ejes de 2,70 metros.

Interior del Suzuki e Vitara. Suzuki

Sin embargo, la capacidad de carga es algo justa frente a la competencia. Pese a que la segunda fila de asientos son deslizantes, el maletero del Suzuki e Vitara cubica entre 238 y 310 litros. En caso de abatir la segunda fila, la capacidad crece hasta los 562 litros.

El puesto de conducción destaca por su sobriedad. El salpicadero está presidido por un volante de dos radios con botones y una pantalla central LCD de 10,25 pulgadas. Por su parte, el cuadro de instrumentos digital es de 10,25 pulgadas.

Por debajo de 30.000 euros

En lo que al precio se refiere, el nuevo Suzuki e Vitara tiene un precio de partida en el mercado español de 28.675 euros (incluyendo el descuento de la marca y el Plan Auto+). Un Plan Auto+ del que no se podrá beneficiar de toda la cuantía, dado que no es un modelo que se fabrique en Europa. Con todo, los incentivos de este modelo alcanzan los 3.375 euros en todas las versiones.

Dicho precio corresponde a la versión de tracción delantera y con la batería pequeña. En el caso de decantarse por la versión de tracción total y la batería de 61 kWh, el coste se sitúa en los 38.975 euros (incluyendo promociones y el Plan Auto+).

Con todo, Suzuki ha preferido ir con pies de plomo a la hora de acceder a la movilidad eléctrica. No es de extrañar si se tiene en cuenta los vaivenes a los que se enfrenta la industria.