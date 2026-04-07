El pueblo español perfecto para recorrer por carretera: una ruta de 2 horas ideal para ir en moto en primavera

Con la llegada del buen tiempo, muchos motoristas salen a rodar por las carreteras españolas. Por esta razón, hoy traemos una recomendación para que todos ellos puedan disfrutar en los siguientes meses.

Se trata de un itinerario de unos 130 kilómetros aproximadamente, pensados para recorrerse en dos horas y media sin tener en cuenta paradas. En el trayecto se podrá disfrutar de su ruta además de las distintas pausas recomendadas, pasando por un embalse, e incluso probando la gastronomía local.

La ruta comenzará en las Rozas, Madrid poniendo rumbo hacia el Puerto de Galapagar con la carretera M-505. A través de sus curvas podremos llegar al mítico puerto de la Cruz verde, un paso de montaña situado en la sierra de Guadarrama, una vez allí, se debe tomar dirección hacia Ávila.

Ruta realizada desde Google Maps. Google Maps.

En la cima de dicho puerto, se podrá hacer una parada en su emblemático mirador con vistas a El Escorial, en el cual se hace homenaje a Ángel Nieto, uno de los grandes pilotos españoles.

Al continuar por esta carretera pasaremos por distintos pueblos como Las Navas del Marqués o Navalperal de Pinares, un lugar ideal para poder degustar la gastronomía local.

Tras la parada atravesaremos el Camino del Quintanar y distintos pueblos como El Hoyo de Pinares o Valdemaqueda, con ello estaremos dando una vuelta en la que, cruzando Robledo de Chavela, llegaremos de nuevo al Puerto de la Cruz verde.

También allí, se podrá realizar otra pequeña parada, en el "Asador Guillermo", un lugar típico y que suele estar repleto de moteros, desde donde se emprenderá el camino de vuelta a las Rozas para finalizar esta travesía por los pueblos de la sierra.

Durante el camino se podrá disfrutar de los paisajes que da el Embalse de Valmayor, o incluso las vistas al atravesar el Río Cofio. En esta ruta se pasa por distintas gasolineras, así que, los repostajes no serán un problema.

Recuerde que antes de arrancar el motor las revisiones son fundamentales. Por consiguiente, se debería comprobar el estado de las luces o los neumáticos, sin olvidar los frenos o los sistemas de transmisión.

A ello se suma la prudencia en el camino. Algo que se recalca tras los datos de siniestralidad de esta Semana Santa emitidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante las festividades fallecieron 30 personas en 28 siniestros y de ellos, cuatro eran motoristas. Por lo que aunque este sea un plan de ocio pensado para el disfrute, recuerde siempre prestar atención a la vía y mantener una velocidad adecuada en ella.