Audi A6 Avant e-tron performance: una berlina eléctrica familiar con más de 600 kilómetros de autonomía

El viraje hacia la electrificación por parte del Grupo Volkswagen es total. El gigante alemán del automóvil apuesta por esta tecnología como la que definirá su futuro.

A la espera de la llegada al mercado de la familia eléctrica de urbanos -los cuales se producirán en las factorías españolas de Martorell y Landaben-, el consorcio automovilístico alemán incorpora cada vez más modelos eléctricos a su portfolio.

Y ninguna marca escapa a esta transformación. En el caso de Audi, la marca de los cuatro aros afrontó en 2025 un proceso de transformación en la que también renovó buena parte de su gama.

Es lo que sucedió con el Audi A6, la berlina premium que surge del reemplazo de los anteriores A6 y A7. Y lo hizo con dos tipos de mecánicas posibles: completamente eléctrica, a través de la familia e-tron y carrocería familiar, denominada Avant por la marca, y Sportback; y de combustión, que llegó con carrocería sedán y familiar.

La versión probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde a una unidad del Audi A6 Avant e-tron performance S line. Se trata de una berlina eléctrica familiar que monta una batería de alto voltaje y 100 kWh de capacidad. Ello le permite contar con una autonomía de 627 kilómetros.

Esta berlina familiar eléctrica monta un propulsor eléctrico con 270 kW (367 CV) de potencia y un par motor de 565 Nm. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima, limitada electrónicamente, de 210 km/h.

El consumo combinado que declara el modelo se sitúa en los 14,8 kWh a los 100 kilómetros. En la prueba realizada, en la que se han recorrido más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el vehículo marcó un consumo de 18,8 kWh a los 100 kilómetros. Una cifra elevada pero nada desdeñable si se tiene en cuenta que el modelo pesa 2.260 kilos.

El Audi A6 Avant e-tron es una berlina eléctrica con 4,92 metros de longitud. Audi

El Audi A6 Avant e-tron performance tiene una longitud de 4,92 metros, una anchura de 1,92 metros, una altura de 1,49 metros y una distancia entre ejes de 2,90 metros.

Esta batalla le permite contar con un gran espacio en el interior, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, con habitabilidad suficiente tanto para las piernas como para los hombros. Con todo, se trata de un modelo que se encuadra en el segmento E.

Por no hablar del maletero, el cual cubica 502 litros, que pueden convertirse en 1.422 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos. Pero también dispone de un maletero bajo el capó con un volumen de 27 litros.

Sin duda se trata de un modelo que llama la atención a primera vista. Ya no sólo por sus proporciones, sino también por su línea de diseño deportivo que se combina con una línea tecnológica apoyada por su firma lumínica y sus retrovisores exteriores virtuales, los cuales son opcionales.

Retrovisor virtual Audi A6 Avant e-tron. Audi

De hecho, no se trata de retrovisores convencionales, sino de cámaras. Unas cámaras que permiten mejorar la eficiencia aerodinámica del modelo.

Eso sí, hay que acostumbrarse a su uso, puesto que hay que dirigir la mirada hacia los marcos de las puertas, por lo que hay que bajar la vista frente a un retrovisor convencional.

Estos retrovisores digitales, equipados previamente en el Audi Q8 e-tron, disponen ahora de plegado eléctrico. Pero el modelo también monta, de forma opcional, unas llantas de 21 pulgadas de Audi Sport con un diseño dinámico de cinco brazos y pinzas de freno en color rojo.

En el interior, el aislamiento acústico es algo muy bien logrado. Todo ello gracias al acristalamiento acústico, equipado de serie, que está compuesto por dos finos paneles con una película acústicamente activa entre ellos.

Interior muy digital

A los mandos, el Audi A6 Avant e-tron performance S line tiene un comportamiento más que dinámico. Su propulsión eléctrica le permite ofrecer una aceleración acertada para cada situación. De hecho, el vehículo cuenta con hasta cinco modos de conducción distintos (individual, dynamic, comfort, efficiency y efficiency plus).

Lo primero que llama la atención a la hora de ponerse a los mandos de este vehículo es la cantidad de pantallas que están integradas en el salpicadero. Hasta un total de cinco.

Por un lado están las pantallas de los retrovisores virtuales, pero es que también está la pantalla MMI panoramic display con un diseño curvado en el que se integra el Audi virtual cockpit de 11,9 pulgadas y la pantalla MMI touch de 14,5 pulgadas.

Por si esto no fuera suficiente, la marca de los cuatro aros ha incorporado una pantalla MMI para el acompañante de 10,9 pulgadas.

Puesto de conducción del Audi A6 Avant e-tron. Audi

Asimismo, Audi ofrece la posibilidad de equipar al vehículo con un head-up display de realidad aumentada, otro elemento central del escenario digital.

Además, el Audi A6 Avant e-tron performance monta de forma opcional un techo panorámico de cristal, el cual minimiza la luz solar directa y se puede volver opaco con un botón. El coste de este techo solar panorámico se sitúa en los 2.705 euros.

Al tratarse de un modelo eléctrico hay dos aspectos fundamentales a la hora de decantarse por él. Por un lado, el sistema de recuperación de energía a través de la frenada regenerativa. Con dos niveles distintos, accesibles a través de las levas situadas detrás del volante, se aprecia una importante recuperación de kilómetros en el momento en el que entra en funcionamiento la frenada regenerativa.

Pero también es posible recuperar energía a través del modo de conducción B, accesible mediante la palanca de cambios ubicada en la consola central. Este sistema se aproxima a lo conocido como conducción con un sólo pedal.

Vista tres cuartos trasera Audi A6 Avant e-tron. Audi

Así, el modo ofrece la mayor deceleración a través del sistema de recuperación que permite que casi toda la deceleración pueda gestionarse sin pisar el pedal del freno.

En cuanto a la recarga, el Audi A6 Avant e-tron performance S line cuenta con una arquitectura de 800 voltios, lo que le permite contar con un sistema de recarga rápida con una potencia de hasta 270 kW.

Para muestra un botón: el modelo es capaz de recuperar una autonomía de hasta 310 kilómetros en una estación de carga rápida en 10 minutos, mientras que en un poste con corriente continua recarga del 10% al 80% en 21 minutos. Con un punto de recarga doméstico estándar también es posible la carga en corriente alterna con una potencia de hasta 11 kW.

En definitiva, Audi cumple con este modelo lo que pregona con su eslogan. Se trata de un vehículo eléctrico que se sitúa a la vanguardia de la técnica. Eso sí, se trata de un modelo premium, por lo que no es apto para todos los bolsillos.

El Audi A6 Avant e-tron performance S line tiene un precio de partida de 86.190 euros en el mercado español. No obstante, la versión probada alcanza los 103.680 euros, un coste que se explica por los extras que monta.

Su competencia directa pasa por el BMW i5 Touring y el Mercedes EQE SUV, dos modelos a los que el Audi A6 Avant e-tron performance supera en autonomía.