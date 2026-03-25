China le da una lección a España con el nuevo coche eléctrico que cuesta menos de 30.000 € y carga en 15 minutos

Uno de los fabricantes más posicionados en China llega a España para revolucionar el sector. La marca Changan anunció en enero su llegada a nuestro país bajo el lema "La diversión debería ser fácil. Aterrizamos".

Este gigante asiático ha fabricado y vendido más de 30 millones de vehículos, se encuentra presente en 100 países y regiones diferentes. El epicentro de sus recambios estará en Azuqueca de Henares, Guadalajara.

También han dado a conocer sus dos primeros modelos 100% eléctricos en nuestro país, el Changan Deepal S05 y Changan Deepal S07.

Interior del Deepal S07. CHANGAN

Sus precios dependen de la versión escogida, pero parten de 37.390 euros para el Changan Deepal S05 y 44.990 euros para el Changan Deepal S07.

Aunque teniendo en cuenta las ayudas del Plan Auto+ el Deepal S05 está disponible desde 24.490 euros y el Deepal S07 desde 32.590 euros.

Para iniciar su recorrido en España la marca ha optado por dos SUV compactos, con lo que pretenden posicionarse ante dos de los segmentos más relevantes del mercado.

Por un lado, encontramos el S05, un C-SUV de 4,60 metros de longitud, un modelo destinado al uso diario que combina un exterior dinámico con un interior que se caracteriza por la tecnología más avanzada.

Está pensado para adaptarse a todo tipo de situaciones, pudiendo incluso remolcar cargas gracias a su nuevo sistema que soporta 1.600 kilos.

Dispone de una batería de litio con una capacidad de 68,8 kWh, que le permite alcanzar hasta 485 kilómetros de autonomía WLTP combinada. Todo ello en la versión de tracción trasera, aunque también está disponible en tracción a las cuatro ruedas.

Esta versión puede alcanzar los 240 kilómetros de autonomía en tan solo 15 minutos de carga.

En cuanto a su estética se caracteriza por líneas minimalistas y sencillas que tienen una inspiración escultórica, logrando un aire moderno sin renunciar a la funcionalidad.

Su interior continúa ese estilo añadiendo una pantalla giratoria de 15,4 pulgadas. Dispone de realidad aumentada, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, navegación online y control por voz. La seguridad se refuerza con un sistema de cámaras de visión 540º y ADAS de Nivel 2 de serie.

Silueta del Deepal S07 CHANGAN

Por otro lado se encuentra el segundo modelo que ofrece la marca en España, el Deepal S07, se encuentra dentro del segmento D-SUV con 4,75 metros.

Dispone de un enfoque premium, con más espacio y calidades más elevadas que quedan reflejadas en la experiencia de conducción.

Su batería dispone de una mayor capacidad, con 80 kWh que hace que pueda recorrer hasta 475 kilómetros con una única carga.

Respecto a los tiempos de recarga, puede pasar del 30% al 80% en aproximadamente 35 minutos.

Su pantalla también es avanzada y como extras, esta versión incluye carga inalámbrica para los teléfonos. De serie también incorporan un equipamiento confort con novedosos sistemas de asistencia y seguridad.

Dispone de un maletero de 159 litros, se trata como confirma la marca, de uno de los mayores de su segmento "permite transportar objetos como una maleta de cabina, un carrito de bebé plegado o equipamiento deportivo, aportando una gran versatilidad en el día a día", recalcan.

Su llegada a España es esperanzadora, tal y como destaca Alberto Zeng, Director nacional de Changan en nuestro país.

“Es un honor lanzar Changan en España, uno de los mercados más prometedores de Europa. En solo ocho meses hemos creado un equipo local y una red nacional de concesionarios, gracias a la confianza y el apoyo de nuestros socios en España".

Su director también ha recalcado que ampliarán la gama con distintas motorizaciones, incluido PHEV, todo con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los conductores españoles.

Su objetivo es alcanzar los 65 concesionarios antes de que finalice este año; ya solo a finales de enero contaban con 32, incluyendo Baleares y Canarias.

La marca proporciona una garantía para sus modelos de siete años o 160.000 kilómetros, mientras que para sus baterías ofrece ocho años o 200.000 kilómetros.

Con el lanzamiento de estos dos modelos, Changan estrena una etapa pisando el acelerador. Respaldada por 45 años de trayectoria y su centro estratégico en Guadalajara, garantizan entregas al día siguiente en casi todo el país, elevando la eficiencia y la experiencia del cliente.