Ni tesla ni BYD: un nuevo coche eléctrico por menos de 18.000€ que está hecho en España y tiene autonomías récord

La empresa LIUX, con apenas 5 años de vida, pisa fuerte en el sector. Su nuevo modelo Liux BIG ha superado los ensayos de homologación, posicionándose a día de hoy como el mayor urbano electrificado y con más autonomía de su categoría.

Tras haber superado dichas pruebas ha entrado en la fase final de su certificación para su comercialización y circulación en Europa. Se trata del biplaza español que confirma poder recorrer 215 kilómetros con una única carga.

Cuenta con una batería base de 15 KWh proyectando alcanzar los 270 km en su versión de largo alcance, en la cual su batería asciende a los 20 kwh, posicionándose como la más alta de su clase.

LIUX BIG. LIUX

La mayor parte del peso se centra en la zona inferior del chasis, cuenta con elementos de seguridad que resisten impactos, eliminando de este modo los excesos de peso.

De la misma manera, LIUX asevera que establecen un ahorro de consumo "sin precedentes", ya que el precio de recorrer 100 kilómetros se sitúa en tan solo 1,4 euros, una cuantía que ellos mismos han calculado teniendo en cuenta un precio de la luz de 0,20 €/kwh.

El biplaza se puede cargar en un enchufe doméstico estándar, con lo que a su vez eliminan otra barrera del sector, las infraestructuras de recarga. Al estar diseñado para dos pasajeros, cuenta con una longitud de 2,70 metros, una anchura de 1,50 metros y una altura de 1,52 metros, mientras que dispone de un maletero de 240 litros.

Su tracción es trasera, a la que se suman extras de alto nivel, como la dirección asistida eléctrica (EPS), iluminación Full LED con luces de circulación diurna, climatización con filtro atiplen, techo solar tintado y una pantalla de siete pulgadas con cámara de visión trasera para facilitar al máximo el aparcamiento en España.

Para garantizar la máxima protección en España, este vehículo incorpora una avanzada estructura monocasco de fibra de lino con chasis de acero y refuerzos de aluminio, cuyo peso es de tan solo 45 kilogramos.

Se complementa con frenos de disco en ambos ejes, suspensión McPherson independiente y un completo sistema multimedia con volante multifunción, conectividad mediante aplicación y carga USB-C.

Respecto a sus tiempos de carga, con un enchufe doméstico convencional tardaría unas 4,5 horas en pasar del 20% al 80%, su configuración reduce en un 61% las emisiones de CO2 y el 40% del peso frente al acero.

El nuevo vehículo se ensamblará en Azuqueca de Henares (Guadalajara), siendo la primera fábrica creada desde cero en España en más de treinta años.

Este hito industrial refuerza la competitividad del país con un modelo sostenible que saldrá al mercado este semestre por menos de 18.000 euros sin contar con las ayudas gubernamentales.

David Sancho Domingo, socio fundador, explica la visión técnica: "Este logro es la culminación de un trabajo de ingeniería centrado en un chasis y carrocería de fibra de lino. El resultado es una reducción drástica de peso y un centro de gravedad bajo, que aporta una estabilidad superior. Aligerar no significa comprometer la seguridad del vehículo, sino potenciarla"