Christian Schultze (Mazda): "La descarbonización con el coche eléctrico es demasiado larga, lenta y muy costosa"

El camino elegido por Europa a la hora de descarbonizar la movilidad pasa por la electrificación. Si bien Bruselas ha abierto la mano con la apertura a la comercialización de motores de combustión interna más allá de 2035, otras regiones del mundo no han sido tan vehementes a la hora de decantarse por una tecnología.

Japón, al igual que Corea del Sur, se ha decantado por invertir en el desarrollo de la infraestructura de hidrógeno. Una tecnología que en la actualidad está en fase de desarrollo. Eso no quiere decir que no inviertan en la electrificación, sino que diversifican sus inversiones en varias tecnologías.

"Creemos que la Comisión Europea debería repensar el concepto de centrarse simplemente en los vehículos eléctricos. No porque no nos gusten los eléctricos, sino porque la realidad de los últimos años nos ha mostrado que el cambio de emisiones de CO2 es mucho más lento y difícil de esperar", explica Christian Schultze (Alemania, 1961) director de Investigación y Operaciones de Mazda Motor Europe, la filial continental de la automovilística nipona desde 2014, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

En todo este tiempo el directivo alemán ha visto cómo el mercado automovilístico europeo ha virado de apostar por el diésel a hacerlo por la electrificación. Todo ello en un proceso que ha durado una década. Sin embargo, ahora se está viendo cómo la demanda sobre este tipo de tecnología se sobrestimó, lo que ha provocado la revisión de los planes estratégicos por parte de varios fabricantes.

"En Europa no tenemos una infraestructura de carga bien cubierta, hay un gran desfase entre las carreteras y las zonas rurales, así como diferencias muy fuertes entre el norte, el sur y el oeste de Europa", apunta Schultze.

Por todo ello, el director de Investigación y Operaciones de Mazda Motor Europe reconoce que "la manera de descarbonizar con la electrificación es demasiado larga, demasiado lenta y requiere enormes inversiones".

Schultze no reniega del coche eléctrico, sino del enfoque que se le está dando desde Bruselas. "Europa ha estado siguiendo sólo una manera de desarrollar sistemas de combustible y ha llegado un punto en el que no pueden cambiar esta dirección", insiste.

Otras tecnologías

La solución que propone el directivo alemán es diversificar las inversiones en otras tecnologías. Algo que requiere de importantes inversiones de capital y cuyo futuro regulatorio aún está por discutirse y cuyos beneficios no parecen, por ahora, justificar la inversión.

"Mazda continúa su desarrollo en todas direcciones: miramos los combustibles, los biocombustibles, la electrificación... y estamos intentando encontrar la buena conexión con el mercado, con nuestros clientes y a la vez cumplir con los requerimientos regulatorios", explica Schultze.

Cabe recordar que la multinacional nipona pertenece al pool de emisiones de Tesla en Europa, al tiempo que mantiene otra con Changan Mazda Automotive, la joint venture que tiene con el fabricante automovilístico chino desde hace más de una década en el mercado más grande del mundo.

Ambas asociaciones le permiten a la compañía reducir sus emisiones medias de CO2, dado que el mix de ventas de sus modelos electrificados es pequeño, y por tanto reducir las sanciones de Bruselas.

21.500 ventas en España

En la misma línea se pronunció Ignacio Beamud, presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España. "La electrificación es un medio para la descarbonización, que ese es el objetivo. Y la descarbonización se puede producir a través de la electrificación o de coches de combustión mucho más eficientes y con menores inversiones", asevera.

En cuanto al desempeño de la marca durante 2025, Beamud reconoce estar satisfecho. "Cerramos con 19.000 ventas, un 8% más que en 2024", detalla.

"Es verdad que es un crecimiento inferior al mercado -del 13%- pero en realidad no preveíamos crecer", señala. Una previsión que se explicaba por la ausencia del CX-5 a mediados de año, debido a las regulaciones. Un modelo cuya tercera generación llegará al mercado patrio el próximo mes de marzo.

Ahora bien, gracias a la llegada de este modelo, Mazda se ha marcado el objetivo de comercializar 21.500 vehículos en el mercado español. Una cifra que supondría un crecimiento del 13,1% en comparación con los registros de 2025. Unas cifras con las que triplicará las estimaciones del mercado, cuyas previsiones de crecimiento se sitúan en el 4%.

Ignacio Beamud es el presidente y CEO de Mazda España desde 2024.

Otro de los objetivos que se ha marcado la filial española para el medio plazo es que los concesionarios logren una rentabilidad media sobre facturación del 3% para 2030. Un año en el que la meta se sitúa en matricular 25.000 unidades, lo que supondría un 2% de cuota de mercado total.

Si bien los datos del cierre de 2025 aún no están completos, Beamud asegura que "la rentabilidad media se situó el año pasado en el 2%, es decir, superior a la media del mercado". Una cifra que supone un descenso de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio anterior.

Una merma que el ejecutivo explica porque "el mercado se ha endurecido muchísimo con los nuevos operadores, pero también por los costes de la inflación".

En definitiva, los mensajes procedentes desde otras regiones del mundo van en la dirección de una apertura a la hora de descarbonizar no sólo a través de la electrificación. Sin embargo, el camino marcado por la Comisión Europea no parece ir por el mismo camino. Tan sólo queda esperar la respuesta del mercado.