Es oficial: un nuevo 'motor de agua' con 410 CV presenta un par motor de 500 Nm con un encendido de alta velocidad

La revolución ha llegado a Europa con un motor de hidrógeno que sobresale entre los demás de su categoría.

Una tecnología llamada H2-ICE que ha sido desarrollada por AVL Racetech, una división de competición perteneciente a AVL List GmbH, empresa líder de origen austriaco especializada en la simulación, desarrollo y pruebas de sistemas motrices híbridos, eléctricos o de combustión.

El nuevo motor de dos litros dispone de 410 CV de potencia con un rendimiento de 6.500 rpm y 500 Nm de par entre 3.000 y 4.000 rpm. Lo que, aparte de superar retos, le convierte en un rival a la altura de los motores de combustión habituales.

La verdadera innovación reside en su sofisticado sistema de inyección de agua que enfría los cilindros antes de la admisión del aire, evitando así que la mezcla se detone prematuramente.

De este modo la quema de combustible es mucho más controlada sin perder potencia ni los característicos sonidos de un coche y, por supuesto, sin reducir la potencia.

En el proceso se trabaja con un turbocompresor encargado de coordinar el proceso y asegurando así la cantidad de mezcla necesaria en todo momento, uno de los problemas típicos de estas motorizaciones, cuando se producen detonaciones prematuras.

Las pruebas y test con ensayos de competición reales serán los que decidan la fiabilidad del motor si mantiene todas las características que promete.

Y aunque se encuentra destinado al mundo de la competición, a lo que la empresa se dedica, no sería una sorpresa que en un futuro apareciera en las carreteras con modelos de serie.

Otras marcas como Toyota ya tienen modelos de venta al público con innovaciones también con hidrógeno.

En concreto, en el Toyota Mirai, disponen un motor eléctrico, pero la novedad reside en una pila de combustible de hidrógeno, con lo que llegan a tener consumos de 0.81kg/100km.

Un vehículo que tiene una potencia máxima de 134 kW y una velocidad máxima de 175 km/h, con recargas ultrarápidas.

El sector de la automoción sigue innovando y dando nuevas alternativas con lo que las emisiones cero se encuentran más cerca que nunca en el continente europeo.