El automóvil alemán avanza una "crisis económica masiva" ante la parálisis inversora y la reubicación de empleos

El automóvil alemán alerta de una "crisis económica masiva" ante la parálisis inversora y la reubicación de empleos Oliver Killig | Grupo Volkswagen

Alemania, la locomotora europea, no carbura. Y no es algo que se limite al actual ejercicio, sino que es una tendencia que se repite durante los últimos años. De hecho, la economía alemana acumuló dos ejercicios consecutivos en recesión (2023 y 2024). Esta tendencia se logró revertir en 2025, con un ligero crecimiento del 0,2%.

Ahora bien, la situación es complicada. Mucho más aún en el sector del automóvil, el cual se halla sumido en una profunda transformación hacia la electrificación, una competencia china muy competitiva y una extensa regulación comunitaria.

Todo ello tiene un importante impacto en la inversión, la cual se mantiene débil en el principal mercado de vehículos del Viejo Continente. Tan grave es la situación que el 72% de las empresas tiene intención de posponer, reubicar o cancelar por completo las inversiones previstas en Alemania, según una encuesta realizada por la patronal alemana del automóvil (VDA, por sus siglas en alemán) en la que participaron 124 compañías.

De este porcentaje, el 28% prevé reubicar sus inversiones en el extranjero, otro 19% planea cancelarlas, mientras que un 25% se decanta por posponerlas.

"No se trata de una crisis industrial, sino de una crisis económica masiva", alertó Hildegard Müller, presidenta de la VDA. "La situación en Alemania y Europa se está deteriorando rápidamente. Esto está sometiendo a presión a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas automotrices", señaló Müller.

Una situación que hace temblar al resto de la industria del Viejo Continente. No hay que olvidar que Alemania es el mercado más grande en lo que a ventas y producción de vehículos se refiere.

Por poner un contexto, durante el año pasado, la producción de vehículos en Alemania creció un 2% en la comparativa interanual, hasta las 4.151.800 unidades. De ellas, el 76,4% se destinaron a la exportación. Las ventas, por su parte, registraron un crecimiento del 1,4%, hasta las 2.857.591 unidades.

Ahora bien, los patrones de inversión también revelan un cambio geográfico: mientras que una de cada tres empresas prevé reducir sus inversiones en la Unión Europea, esto sólo ocurre en el 3% de las compañías de Estados Unidos y sólo en el 5% de las multinacionales chinas.

Por el contrario, un 18% tiene intención de ampliar sus inversiones en la Unión Europea, en comparación con un porcentaje mayor en China (22%) y Estados Unidos (28%).

Reubicación de empleos

Con todo, tanto Alemania como Europa, como centros industriales, se encuentran bajo presión. Una situación que también repercute en el empleo.

Sólo como ejemplo: durante 2025, cerca de dos tercios de las empresas encuestadas (64%) redujeron su plantilla en Alemania. De hecho, para el 87% de estas empresas, la falta de competitividad de Alemania como centro industrial tuvo un papel significativo o incluso muy significativo.

Ahora bien, el 49% de las empresas está reduciendo su plantilla en Alemania. Eso sí, mientras que estas empresas recortan empleo en Alemania lo crean en el extranjero.

Además, otro 38% de las empresas que suprime empleos en Alemania mantiene su plantilla en el extranjero. Tan sólo el 13% de las compañías que recortan puestos de trabajo en el mercado teutón también lo hace en otros mercados.

Para el 46% de las compañías encuestadas, el número de empleados en Alemania se mantuvo estable, mientras que tan sólo el 5% aumentó la plantilla.

Y lo cierto es que la situación tiene pinta de agravarse de cara al futuro. Así, la patronal europea de proveedores de automoción (Clepa) alertó de que hasta 650.000 empleos podrían estar en riesgo para 2035.

Este año, Aumovio, la escisión de la división de automoción de Continental, inició el año con el anuncio de un recorte de empleos de 4.000 trabajadores en todo el mundo. Unas medidas que impactarán, principalmente, en India, Singapur, Rumanía, Serbia, Alemania y México.

De hecho, en las plantas alemanas, la compañía asegura tener la necesidad de reducir puestos de trabajo en un rango de hasta tres dígitos. Unos anuncios que se suman a los anunciados por Bosch, ZF, Continental o Schaeffler el año pasado.