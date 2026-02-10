No roban el coche, buscan un secuestro digital para pedirte un rescate: el 50% de los modelos españoles serían 'hackeables'

La electrificación en la automoción ha provocado que la mitad de los coches que circulan por las carreteras españolas sean susceptibles de sufrir un ciberataque. Esto se refleja en que de 29 millones de vehículos, 15 millones se encuentran conectados de alguna manera, es decir, la mitad del parque móvil español. Se incluye a todos aquellos que integren desde el bluetooth hasta las aplicaciones móviles o el arranque con llave.

Todo ello según los datos de Lazarus Technology, expertos en ciberseguridad y análisis con los datos obtenidos de Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y la DGT (Dirección General de Tráfico). En 2025 se registró un incremento del 40% de incidentes en los que los coches fueron bloqueados o hasta manipulados de manera remota incluso sin que el propietario advirtiera daños físicos.

En muchas de las ocasiones los delincuentes no buscan el robo del vehículo, sino alterar sus parámetros electrónicos produciendo un secuestro digital por el que extorsionan al propietario. Con ello pueden exigir un pago económico a cambio de desbloquear el coche. Entre los ataques más habituales se incluye la inmovilización, imposibilidad de abrir o cerrar o modificación de códigos y credenciales.

Pólizas de seguros

Ante esta nueva situación, no existen garantías por parte de las aseguradoras que incluyan los ciberriesgos, aunque cada vez se implementan más cláusulas adicionales dentro de los servicios tradicionales. Con los escenarios emergentes, se están viendo obligados a redefinir las coberturas apoyándose en la determinación de las causas y responsabilidades.

El primer vehículo con acceso a internet en 2010 en Europa dejó de ser una novedad hace tiempo para transformarse en una imagen habitual en el sector de la automoción. Con ello los delincuentes pueden incluso acceder al proceso de carga mediante la app del modelo o a la gestión del sistema de comunicación con la carga.

Con ello se impide que el coche pueda completar su carga pudiendo incluso dejarlo inutilizable hasta que finalice la extorsión. Como se publica desde Europapress el director tecnológico de Lazarus,Juan Manuel Martínez Alcalá lo dejaba claro. "Se espera que a corto y medio plazo los ataques a vehículos conectados aumenten a medida que su dependencia del software y de la conectividad con servicios en la nube se intensifique".

La vulnerabilidad ya no se centra solo en el robo o destrozo que se pueda causar, sino en la pérdida total del control sobre nuestra propia movilidad, convirtiendo al vehículo en un rehén digital.