Xpeng G9 Long Range: el buque insignia de la marca premium china que entrega hasta 585 kilómetros de autonomía

La llegada de las marcas chinas al Viejo Continente está permitiendo a los consumidores descubrir otro tipo de opciones que hasta hace poco se consideraban inviables. Ahora bien, tan sonrojante es su dominio que no es de extrañar que los fabricantes occidentales se apoyen en ellos a la hora de desarrollar soluciones que convenzan al mercado chino.

Un mercado, el chino, que se caracteriza por modelos grandes, electrificados, con enormes pantallas táctiles y ningún botón, algo que no es del todo aceptado en el Viejo Continente.

Xpeng, fabricante chino premium, inició su andadura en 2014. No obstante, no fue hasta 2018 cuando lanzó al mercado su primer modelo. Su aterrizaje en el mercado español no se produjo hasta septiembre de 2024. Y lo hizo de la mano del importador portugués Salvador Caetano.

Durante el pasado año, Xpeng comercializó un total de 429.445 vehículos, más del doble que el año anterior. De ellos, el 90% se quedó en China y el 10% restante se destinó a los mercados exteriores.

Tan rápido está siendo su crecimiento que esta enseña, junto a otras de nuevo cuño, están cerca de dar el sorpasso a los fabricantes alemanes premium en China, cuyas ventas acumulan dos ejercicios consecutivos de caídas.

Así las cosas, para el presente ejercicio, Xpeng se ha marcado el objetivo de comercializar en todo el mundo entre 550.000 y 600.000 unidades.

En España, la oferta del fabricante chino consta de tres modelos: una berlina (P7) y dos SUV (G6 y G9). Este último es el buque insignia de la compañía.

Silueta Xpeng G9 A. Tejero

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Xpeng G9 Long Range con tracción trasera. Se trata de un modelo que incorpora una batería LFP (ferrofosfato de litio) con una capacidad de 93,1 kWh.

El propulsor de este vehículo desarrolla una potencia de 258 kW y tiene un par motor de 465 Nm. Ello le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Además, la autonomía homologada del mismo alcanza los 585 kilómetros en el ciclo WLTP. Dicha versión es la que cuenta con mayor autonomía de las tres versiones que comercializa la compañía.

El consumo que declara el modelo se sitúa en los 18,6 kWh a los 100 kilómetros. En la prueba realizada, en la que se recorrieron 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el consumo se situó en los 21,3 kWh.

No es de extrañar dado que el vehículo excede las dos toneladas de peso. Concretamente, alcanza los 2.290 kilos, sin bola de remolque que, en caso de incorporarla, se eleva hasta los 2.315 kilos.

El Xpeng G9 es un modelo grande. El vehículo tiene una longitud de 4,89 metros, una anchura de 1,93 metros, una altura de 1,68 metros y una batalla de 2,99 metros, distancia más que suficiente para garantizar la habitabilidad en las plazas traseras.

Con todo, el modelo se encuadra en el segmento D-SUV premium y entre los competidores a los que se enfrenta destaca el Audi Q8 e-tron, el BMW iX, el Mercedes-Benz EQE SUV o el Polestar 3.

Y frente a todos ellos el Xpeng G9 tiene el precio más competitivo de todos, el cual parte de los 63.990 euros.

Pero si hay otro aspecto en el que destaca el Xpeng G9 Long Range esa es la capacidad de carga. La plataforma de 800V permite cargar del 10% al 80% en sólo 12 minutos y alcanzar los 525 kW de potencia carga. No obstante, en España no hay postes con estas potencias de carga, dado que los más potentes alcanzan los 400 kW.

Gran habitabilidad

El habitáculo del Xpeng G9 destaca por su amplia habitabilidad. Como marcan los cánones de la industria automovilística china, el modelo carece de botones. Las únicas teclas disponibles están en la puerta del conductor, con la que se pueden abrir y cerrar las ventanillas y bloquear las puertas. Puertas cuyas manetas están enrasadas y se despliegan desde la parte posterior para poder abrirlas. En el volante hay otras cuatro teclas con las que se puede configurar el sistema multimedia.

En su lugar, las pantallas táctiles tienen un papel protagonista. Y hablamos de pantallas dado que el modelo probado monta un total de tres que cubren todo el salpicadero.

Puesto de conducción del Xpeng G9 A. Tejero

El cuadro de instrumentos está incorporado en una pantalla digital LCD de 10,25 pulgadas. Ahora bien, tanto la pantalla central como la que está ubicada en el lado del conductor miden 14,96 pulgadas cada una.

¿Y para qué sirve la pantalla del copiloto? Para poder reproducir distintos sistemas de reproducción de video, ya sea Amazon, Apple TV, Disney+, YouTube o TikTok, entre otras aplicaciones.

En la consola central se ubican dos cargadores inalámbricos para el teléfono móvil, los cuales se activan desde la pantalla central. Por concretar un poco más, todas las funciones del vehículo se hacen a través de la pantalla central o bien a través del teléfono.

En el interior también destaca un techo panorámico. Pero las grandes dimensiones del modelo también se trasladan al espacio de almacenamiento.

El maletero tiene una capacidad de 660 litros, los cuales pueden alcanzar los 1.576 litros con los asientos traseros plegados. Por si esto no fuera suficiente, el Xpeng G9 Long Range cuenta con un maletero delantero con 71 litros adicionales.

Algunas características premium que monta el vehículo son la ventilación de los asientos, la cual está equipada en cuatro las plazas del conductor, del copiloto, así como en las plazas traseras derecha e izquierda.

Ahora bien, ya no sólo es que incorpore la ventilación de los asientos, sino que estos también incorporan la función de calefacción. Por si esto no fuera suficiente, estos cuatro asientos también disponen del sistema de masaje Shiatsu de funciones de 10 puntos.

Otra de las funciones más reconocibles de este vehículo es el aparcamiento remoto, una función que permite gestionar fácilmente escenarios de estacionamiento complejos. Por supuesto, esta función se puede hacer a través del teléfono.

Multitud de ADAS

En lo que a sistemas de asistencia a la conducción se refiere (ADAS), el modelo incorpora multitud de ellos. El Xpilot Assist se encarga de controlar diversos sistemas como el de conducción, de aparcamiento o el de seguridad.

Entre ellos destacan el asistente de aparcamiento remoto, el control de crucero adaptativo, la alerta de colisión frontal, el reconocimiento de señales de tráfico, la detección de ángulo muerto, la alerta de colisión trasera o la alerta de tráfico cruzado, entre otros muchos.

Al volante

En la prueba realizada, el comportamiento del modelo es más que satisfactorio. Ahora bien, conviene recalcar que, en una primera toma de contacto, llama demasiado la atención la ausencia de botones para reglar los retrovisores. Una función que se realiza a través de la pantalla central y que se complementa con las teclas ubicadas en el volante.

El Xpeng G9 también carece de palancas a la hora de regular el volante. Nuevamente, hay que dirigirse a la pantalla central para poder realizar esta función.

También conviene tener en cuenta que la boquilla de carga del coche se abre a través de la pantalla central. En general, el vehículo responde con el aplomo que se le presupone. Cierto es que tiene unas grandes dimensiones, aunque su conducción no es complicada.

Dicho vehículo incorpora cuatro modos de conducción distintos (Eco, Confort, Sport e Individual) con los que el conductor puede configurar la respuesta de potencia del coche en función de las circunstancias de la vía.

Detalle de las manetas enrasadas del Xpeng G9 A. Tejero

En definitiva, el Xpeng G9 Long Performance es una buena alternativa para aquellos que estén considerando dar el salto hacia la movilidad eléctrica. Sobre todo para aquellos que tengan en mente decantarse por el segmento premium.

Su precio y, sobre todo, su capacidad de recarga son puntos a tener muy en cuenta, dado que no son siquiera equiparables a la competencia a la que se enfrenta. Eso sí, conviene familiarizarse mucho con el vehículo y sus diversas funciones antes de iniciar la marcha. De lo contrario, los despistes en carretera están más que garantizados.