El nuevo récord de Renault que pone en jaque a los coches eléctricos actuales Renault

Renault cierra el año con una demostración de fuerza en el terreno de la eficiencia eléctrica. Lejos de pruebas simbólicas o recorridos a baja velocidad, la marca ha conseguido un récord que obliga a replantear los límites actuales del coche eléctrico: recorrer más de mil kilómetros sin pasar por el enchufe, manteniendo velocidades propias de una carretera abierta y sin recurrir a una batería de gran tamaño.

Más de 1.000 kilómetros sin trucos ni recargas

El protagonista de este logro es el Renault Filante Record 2025, un concept-car desarrollado como banco de pruebas tecnológico. En menos de diez horas, el prototipo completó 1.008 kilómetros sin recargar, con una velocidad media de 102 km/h y una batería de 87 kWh, la misma capacidad que utiliza el Scenic E-Tech eléctrico de producción.

El dato más llamativo es el contexto en el que se logró. No hubo conducción ultralenta ni condiciones artificiales. El reto se planteó desde el inicio para simular un uso real, con ritmos constantes de autopista y paradas técnicas incluidas.

El consumo medio se quedó en 7,8 kWh cada 100 kilómetros y, al finalizar la prueba, aún quedaba un 11% de batería disponible, suficiente para seguir circulando más de 120 kilómetros a más de 100 km/h.

Un desafío pensado para condiciones reales

El planteamiento fue claro desde el principio: mantener una media superior a 100 km/h, completar el recorrido en menos de diez horas y hacerlo sin recurrir a recargas intermedias. Incluso se contemplaron cambios de piloto y pausas técnicas, como ocurriría en un viaje largo.

El intento inicial tuvo que aplazarse por la meteorología, pero finalmente la prueba se llevó a cabo el 18 de diciembre en el circuito UTAC de Marruecos.

La clave para Renault no fue solo la batería

Con un peso contenido en torno a los 1.000 kilos, el Filante Record 2025 no busca impresionar por potencia, sino por eficiencia. El trabajo se centró en reducir al máximo las pérdidas energéticas, combinando ligereza extrema y una aerodinámica muy afinada.

Las sesiones en túnel de viento obligaron a modificar el diseño inicial, especialmente en la zona de las ruedas. Los carenados se rediseñaron y se integraron directamente en ellas para mejorar el flujo de aire.

La parte central del habitáculo ya estaba muy cerca del óptimo aerodinámico, por lo que los esfuerzos se concentraron en eliminar resistencias residuales, minimizar tomas de aire y pulir cada unión del conjunto.

El objetivo era acercarse a un CdA en torno a 0,30, una cifra clave para explicar cómo un coche eléctrico puede recorrer distancias propias de un diésel sin aumentar la capacidad de la batería.