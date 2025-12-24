Un mecánico desmonta el mito más extendido del invierno: “Poner la calefacción...”

Un mecánico habla sobre el mito más extendido del invierno en los coches Freepik

Con la llegada del frío, el uso de la calefacción se convierte en algo cotidiano al volante y, junto a él, reaparece un temor habitual: gastar más gasolina o diésel por llevar el coche caliente. Eduardo Losantos, mecánico y divulgador del sector, aclara que esta preocupación no tiene base en la mayoría de vehículos y explica por qué la calefacción no funciona como muchos creen.

Cómo se genera realmente el calor en un coche

Según detalla Losantos, en los coches de combustión la calefacción no necesita producir calor extra. “La calefacción no funciona como el aire acondicionado; no consume energía extra porque aprovecha el calor que ya genera el motor”, expresa en un vídeo de TikTok.

Mientras el coche circula, el motor produce calor de forma natural y parte de esa temperatura se transfiere al líquido refrigerante. Ese calor pasa por un pequeño radiador situado en el interior y un ventilador se encarga de introducirlo en el habitáculo.

El proceso es simple: no se quema más combustible para calentar el interior, sino que se reutiliza una energía que ya existe. Por eso, encender la calefacción no supone un esfuerzo adicional para el motor ni un aumento directo del consumo.

Los casos en los que sí puede afectar al consumo

El mecánico dice que hay situaciones concretas en las que el uso de la calefacción sí tiene consecuencias. En los coches eléctricos, al no existir un motor térmico que genere calor sobrante, es necesario producirlo de forma artificial mediante resistencias o sistemas específicos.

En estos casos, “encender la calefacción puede reducir la autonomía entre un 10% y un 20%, según el modelo y la temperatura exterior”.

En los vehículos de combustión también hay elementos asociados al confort invernal que pueden influir ligeramente. Sistemas como los asientos calefactables, el volante térmico o los desempañadores eléctricos dependen del sistema eléctrico del coche, lo que obliga al motor a trabajar un poco más. Aun así, Losantos lo relativiza: “Es un aumento tan pequeño que prácticamente ni se nota”.

Un consejo práctico para calentar antes el interior

El mecánico también comparte una recomendación para mejorar la eficiencia en invierno: “Pon el ventilador a velocidad media y activa la recirculación durante unos minutos. Así el aire interior se calienta antes, porque no entra aire frío del exterior”.

De este modo, se consigue una sensación térmica más rápida sin necesidad de forzar el sistema.