JuanFran, experto en coches, dice lo que muchos piensan sobre la baliza V16: “Pensar que una lucecita te protege es un error gravísimo”

El experto comentó que la geolocalización solo opera dentro de España y que, al circular por otros países, el dispositivo pierde esa ventaja. Shutterstock

La implantación obligatoria de la baliza V16 como sustituta de los triángulos de emergencia sigue generando una fuerte controversia en España. Mientras la DGT defiende este dispositivo como un avance en seguridad vial, cada vez son más las voces expertas que cuestionan su eficacia real en situaciones de peligro en carretera. Tal es el caso del experto del canal de YouTube JuanFran Calero, quien añadió que este dispositivo puede, incluso, no cumplir con su principal objetivo de alertar sobre un incidente debido a su poca visibilidad.

Críticas al planteamiento de la baliza V16

El experto aseguró que el enfoque con el que se ha impulsado la baliza V16 es profundamente erróneo. En su análisis, afirmó que confiar en que una luz colocada sobre el vehículo garantice protección es una falsa sensación de seguridad que puede resultar peligrosa.

El experto explicó que los accidentes no se producen únicamente en autovías o autopistas con buena visibilidad, sino también en carreteras secundarias, curvas cerradas y cambios de rasante. En estos escenarios, comentó que la baliza puede no verse o verse demasiado tarde, lo que elimina su capacidad de anticipar el peligro a los vehículos que se aproximan.

La falsa idea de no salir del coche

Uno de los argumentos más repetidos por la DGT, según señaló JuanFran, es que la baliza evita que el conductor tenga que bajar del coche. Sin embargo, recordó que el propio reglamento indica que, una vez señalizada la avería, la persona debe abandonar el vehículo y situarse en un lugar seguro siempre que sea posible.

Añadió que pensar que colocar la baliza permite permanecer dentro del coche es un error grave. Subrayó que quedarse en el interior del vehículo detenido en la calzada sigue siendo una de las situaciones más peligrosas, independientemente del sistema de señalización utilizado.

La importancia de la señalización anticipada

JuanFran defendió que uno de los mayores problemas de la baliza V16 es que no permite una señalización anticipada. A diferencia del triángulo, que se coloca a decenas de metros del vehículo y avisa con antelación, la baliza se sitúa en el propio obstáculo, lo que reduce drásticamente el margen de reacción de otros conductores.

En este sentido, recordó el testimonio de profesionales de emergencias que mostraron situaciones reales en las que una luz sobre el coche resultaba inútil. Indicó que en curvas o cambios de rasante la baliza no cumple su función preventiva, mientras que una señal física colocada antes del peligro sí ayuda a reducir riesgos.

Conectividad y contradicciones oficiales

El experto también cuestionó la insistencia en la conectividad de la baliza como uno de sus principales beneficios. Comentó que esta función solo opera dentro de España y que, al circular por otros países, el dispositivo pierde esa ventaja, quedando reducido a una simple luz visible.

Además, criticó las contradicciones en el discurso oficial sobre el uso del móvil y los sistemas de navegación, señalando que se promueve la consulta de avisos digitales mientras durante años se ha insistido en limitar el uso del teléfono al volante.

“Una gigantesca chapuza”

En su valoración final, JuanFran fue especialmente contundente. Afirmó que el desarrollo y la implantación de la baliza V16, desde su concepción hasta su aplicación práctica, constituye “como mínimo, una gigantesca chapuza”. Añadió que, en el mejor de los casos, se trata de un ejemplo grave de incompetencia en materia de seguridad vial.

El divulgador avanzó que seguirá presentando datos y análisis técnicos sobre este dispositivo y reiteró que la seguridad en carretera no debe centrarse únicamente en proteger al conductor detenido, sino también en advertir con eficacia a quienes se aproximan al lugar del incidente.