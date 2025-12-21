Un bombero deja a todo el mundo boquiabierto sobre la baliza V16: “Con la luz del día esto no se va a ver”

El experto añadió que la correcta señalización exige advertir a los demás conductores al menos 50 metros antes del punto del accidente.

La eficacia real de la baliza V16 volvió al centro del debate tras la difusión de un vídeo en el que un bombero, durante una intervención real por accidente, cuestionó su visibilidad y capacidad de señalización en determinadas situaciones. Las imágenes fueron compartidas por Aitor, abogado, en su canal de YouTube, donde reprodujo íntegramente la intervención del profesional de emergencias.

La advertencia del bombero en una situación real de accidente

En el vídeo reproducido, el bombero apareció ante un accidente situado en una curva, con un vehículo volcado lateralmente, y planteó dudas claras sobre el uso de la baliza V16 en ese contexto. Preguntó dónde podría colocarse el dispositivo y advirtió que en cambios de rasante, curvas cerradas o con luz diurna, la baliza no se vería correctamente.

El profesional recomendó no dejar de llevar los triángulos de emergencia en el vehículo y explicó que una correcta señalización exige advertir a los demás conductores al menos 50 metros antes del punto del accidente, algo que, según indicó, la baliza no garantizaba por sí sola. Añadió que el objetivo era permitir que los vehículos aminorasen la marcha y evitar nuevos impactos, subrayando que, como bombero, no quería tener que excarcelar a personas atrapadas en coches.

La baliza como complemento, no como sustituto

Durante su intervención, el bombero insistió en que la baliza V16 podía servir como una señal adicional, pero no como sustituto de los sistemas tradicionales de señalización. Aclaró que, en su opinión profesional, confiar únicamente en este dispositivo podía generar situaciones de riesgo si no se advertía con suficiente antelación a otros conductores.

Su mensaje se centró exclusivamente en la seguridad vial y la visibilidad en escenarios reales, sin entrar en cuestiones normativas ni administrativas relacionadas con la obligatoriedad del dispositivo.

La valoración posterior del abogado que difundió el vídeo

Tras reproducir el vídeo del bombero, Aitor comentó las imágenes desde su punto de vista personal. Señaló que la intervención del profesional de emergencias respaldaba sus críticas a la baliza V16 y defendió que el dispositivo no ofrecía garantías suficientes en determinadas circunstancias de circulación.

El abogado diferenció su opinión de la del bombero y explicó que su análisis se basaba en su experiencia previa en accidentes de tráfico y procedimientos judiciales, insistiendo en que el núcleo del debate debía centrarse en la seguridad real de los conductores ante situaciones de emergencia.