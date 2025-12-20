Un mecánico lanza el truco perfecto para cuidar el aire acondicionado de tu coche en invierno: "Solo hay que pulsar un botón"

El invierno suele hacer que muchos conductores se olviden por completo del aire acondicionado, pero ese hábito puede pasar factura con el tiempo. Juanjo, mecánico y creador de contenido en Automotive Top, ha explicado en un vídeo de TikTok un truco muy simple para proteger el compresor durante los meses fríos, sin renunciar al confort dentro del coche.

El error habitual al usar la calefacción

Según muestra en su propio vehículo, lo más común es encender la calefacción y subir la temperatura sin fijarse en un detalle clave: el compresor del aire acondicionado sigue funcionando. Aunque el coche expulse aire caliente, el sistema de climatización puede mantener activado el aire acondicionado de forma automática, algo que muchos conductores pasan por alto.

Juanjo explica que basta con fijarse en el panel del clima. En la mayoría de modelos, independientemente de la marca, aparece encendido el botón del A/C incluso en pleno invierno, lo que implica desgaste innecesario del compresor y un mayor consumo de combustible.

Un gesto sencillo que marca la diferencia

El truco consiste en pulsar el botón del aire acondicionado para dejarlo en modo apagado. De esta forma, el habitáculo seguirá calentándose igual, pero el compresor no estará trabajando de manera constante. “Solo hay que pulsar un botón”, resume el mecánico, destacando que el confort térmico no cambia, pero sí el cuidado del sistema.

Este pequeño gesto reduce el desgaste de una de las piezas más caras del aire acondicionado y ayuda a que el coche consuma menos durante los trayectos invernales.

Por qué no conviene dejarlo apagado todo el invierno

Eso sí, Juanjo aclara que no es buena idea olvidarse por completo del aire acondicionado durante meses. Su recomendación es activarlo de forma puntual, cada cierto tiempo, durante unos 30 segundos o un minuto. Ese uso ocasional permite que el gas circule por el circuito y evita que el sistema quede estancado.

Según cuenta, esta práctica preventiva ayuda a reducir el riesgo de averías cuando llega el calor y se vuelve a exigir el aire acondicionado a pleno rendimiento.