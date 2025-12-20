Juan Carlos, experto en coches, explica por qué el nuevo Toyota Aygo presume de uno de los consumos más bajos de su categoría

El Toyota Aygo X Cross afronta una de las actualizaciones más profundas de su historia con un cambio que va mucho más allá de lo estético. El modelo más pequeño de la gama estrena por primera vez una motorización híbrida, un salto técnico que redefine su posicionamiento dentro del mercado urbano. Durante una toma de contacto en Italia, Juan Carlos, del canal de YouTube coches.net, explicó por qué este nuevo Aygo presume de uno de los consumos más bajos de su categoría.

Un Aygo X Cross que ya solo es híbrido

El Aygo X Cross llegó en 2022 para sustituir al anterior Aygo y mantenerse como la opción más sencilla y compacta de Toyota. Sin embargo, esta actualización marca un punto de inflexión, ya que deja de ser el único modelo de la marca en España sin electrificación. Su denominación completa pasa a ser Toyota Aygo X Cross Hybrid, reflejo de la incorporación del sistema híbrido no enchufable que ya utilizan el Yaris y el Yaris Cross.

Este sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con un conjunto eléctrico para ofrecer una potencia total de 116 caballos, lo que supone un incremento de 44 CV respecto al modelo anterior. Gracias a ello, el Aygo X Cross mejora notablemente sus prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, frente a los 14,9 segundos del modelo saliente.

Consumo, emisiones y cambios para encajar el sistema híbrido

En materia de eficiencia, Toyota anuncia un consumo medio de 3,7 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ de 87 gramos por kilómetro, cifras que lo sitúan como el vehículo no enchufable con menores emisiones del mercado. En conducción urbana, la marca asegura que puede circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico, uno de los argumentos clave de esta nueva generación.

La adopción del sistema híbrido ha obligado a realizar cambios estructurales. El capó es ahora más largo para alojar la nueva mecánica, lo que incrementa la longitud total del coche hasta los 3,78 metros. A pesar de ello, el maletero mantiene su capacidad de 231 litros, ya que la batería auxiliar se sitúa bajo el piso de carga y la batería de alto voltaje, de 0,76 kWh, se coloca bajo los asientos traseros, como en el Yaris.

Interior, comportamiento y precio del nuevo Aygo X Cross Hybrid

En el interior, el Aygo X Cross estrena una instrumentación digital de 7 pulgadas y una nueva pantalla central táctil de hasta 10,5 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los mandos físicos de la climatización se conservan, mientras que el freno de mano pasa a ser eléctrico. Los acabados siguen siendo sencillos, aunque mejoran las tapicerías, especialmente en la versión GR Sport.

A nivel dinámico, el sistema híbrido añade 140 kilos al conjunto, un aumento que ha obligado a reforzar suspensiones, frenos y llantas. Según el experto, estos cambios han permitido mantener un comportamiento equilibrado, con una experiencia de conducción más cercana a la de un Toyota Yaris, tanto por respuesta como por aislamiento acústico.

Tras la prueba, Juan Carlos señaló que el nuevo Aygo X Cross Hybrid ha dado “un gran salto adelante” en eficiencia y dinamismo, acercándose a modelos de un segmento superior. No obstante, también advirtió de que la llegada de la tecnología híbrida implica un aumento de precio, con tarifas que arrancan en 20.900 euros y se aproximan peligrosamente a las del Toyota Yaris, un factor clave a tener en cuenta a la hora de elegir.