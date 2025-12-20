Un experto en motor prueba el Nissan Qashqai y esta es su reacción: "Menudo honor"

El reconocido especialista en automóviles Luis Guisado realizó una evaluación detallada del último modelo de Nissan Qashqai e-Power para el sitio AutoBild.

Este experto en motor destacó su evolución histórica, su impacto en el mercado de los SUV y lo definió como un “menudo honor” haber podido probar el coche.

La prueba del experto en motor al Nissan Qashqai

Guisado inició su análisis con admiración por el origen del Nissan Qashqai, que crea el segmento de SUV generalistas al combinar rasgos de compacto y todoterreno. El especialista en motor realizó la prueba de la versión e-Power actualizada de 2020, cuyo vehículo eliminó motores diésel en favor de híbridos suaves de gasolina con etiqueta Eco.

En la conducción urbana, Guisado notó una respuesta inmediata del acelerador gracias al motor eléctrico que impulsa las ruedas, mientras el de gasolina generó energía. El experto en automoción destacó que midió consumos bajos de cinco litros en ciudad, que suben a seis en autopista durante rutas habituales sin buscar eficiencia extrema.

Guisado evaluó el chasis en curvas, donde el coche mantuvo ritmo moderado pero subviró en conducción agresiva debido a su enfoque en comodidad. Apreció el aislamiento acústico y el empuje contundente de 190 CV, con recuperaciones rápidas que facilitan adelantamientos seguros.

Características destacadas del Nissan Qashqai según el experto

El sistema e-Power impresionó a Guisado por su batería de 2,1 kWh que permite largos trayectos en modo eléctrico, lo que reduce emisiones y consumos. Por otra parte, valoró la potencia de 330 Nm que ofrece aceleración similar a vehículos de baterías puras sin revoluciones molestas del motor térmico.

En el interior, Guisado elogió los asientos ergonómicos que sujetan bien el cuerpo y el espacio amplio en plazas traseras para pasajeros cómodos. Una de las cosas que resaltan es que dependiendo de la versión que se busque de este vehículo, se puede obtener a un precio que ronda entre 27.700 euros y 40.450 euros.

Por último, cuestionó el infotainment por su diseño poco atractivo y widgets repetitivos que desaprovechan la pantalla central. Notó un cuadro de instrumentos legible pero simple y un pedal de freno con transición brusca entre regenerativa e hidráulica que afecta el tacto general.