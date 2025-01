¿Me pueden multar por no llevar la pegatina de la ITV en el coche? La respuesta es sí... esta es la sanción que conlleva

Con la llegada de 2025, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) aclara que, en principio, la utilización de la pegatina de la ITV seguirá siendo obligatoria. La ausencia de esta pegatina en el vehículo se considera una infracción leve de tráfico, por lo que el conductor podría ser sancionado con una multa de 100 euros.

La normativa sobre el distintivo de la ITV se encuentra en el Reglamento General de Vehículos, que fue aprobado mediante el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Anexo XI señales en los vehículos). Una modificación de esta regulación debería hacerse a través de una norma del mismo rango legal, es decir, Real Decreto, o rango superior, lo que a fecha de hoy no está previsto.

Dicha pegatina, denominada como V-19, tiene como objetivo principal facilitar a las autoridades la verificación visual de la vigencia de la ITV de un vehículo. "No es un simple adhesivo. Tiene la misma relevancia que el resto de documentos oficiales del vehículo", señala Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Es importante mencionar que el distintivo se entrega al propietario una vez el vehículo ha pasado satisfactoriamente la ITV. Esta debe colocarse en un lugar fácilmente visible. En los modelos con parabrisas, la pegatina se ubica en la parte superior derecha, en la cara interior, para restar la menor visibilidad posible al conductor. En el caso de las motocicletas, debe ponerse también en sitio con buena visibilidad.

¿Qué significa cada color?

Cabe destacar que la pegatina puede ser amarilla, roja o verde. Cada color indica el año de vencimiento de la ITV del vehículo, dejando ver rápidamente a las autoridades si este tiene la inspección técnica al día o no. Por este motivo, se recomienda llevar únicamente el distintivo de la ITV vigente, quitando el resto de adhesivos obsoletos.

De esta manera, las pegatinas verdes corresponden a aquellas inspecciones que vencen en 2025, 2028 y 2031; las amarillas son las que caducan en 2026, 2029 y 2032; y las rojas son para las que expiran en 2027, 2030 y 2033. Por su parte, el distintivo también incluye información adicional sobre el vehículo.

En él aparecen datos como el año en el que caduca la ITV, reflejado en los dos últimos dígitos del mismo. Respecto a los números romanos, estos indican el mes de caducidad, que es perforado antes de ser entregado por el inspector. Por último y no menos importante, también se identifica el número de la estación de ITV que llevó a cabo la inspección y el escudo de la comunidad autónoma en la que se encuentra.

Pegatina de la ITV.

Primera ITV para estos vehículos

Desde enero de 2025, según la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV), los vehículos registrados en 2021 con matrículas que incluyan las letras LMC y LVV tendrán que pasar su primera ITV.

Dependiendo de la antigüedad y el tipo de vehículo, la periodicidad con la que deben acudir a la ITV varía. Los turismos, por ejemplo, deben realizar su primera inspección técnica a los cuatro años desde la fecha de matriculación.

Estación de ITV. iStock

Luego, entre los 4 y 10 años de antigüedad, deben pasar la ITV cada dos años. Una vez superados los 10 años, la revisión se convierte en un trámite anual. Esta regularidad es obligatoria incluso si el vehículo no se utiliza.

Coches exentos de la inspección

Aun con todo esto, hay una serie de vehículos que están exentos de pasar la ITV. En detalle, el pasado 1 de octubre de 2024 entró en vigor el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, una normativa que establece que los coches y ciclomotores matriculados antes del 1 de enero de 1950 se libran de dicha inspección. Sin embargo, los propietarios de estos automóviles pueden realizar la ITV de forma voluntaria.

Coche histórico con la pegatina de la ITV. iStock

La DGT afirma que esta medida está respaldada por el reconocimiento de su carácter histórico, con el objetivo de promover su presencia en las calles. Además, hay una segunda ventaja para estos vehículos: no tienen que cumplir con las normas medioambientales y pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según el nuevo marco legal aprobado a principios de 2024.

No obstante, no todos los turismos con esta antigüedad están exentos, ya que deben estar catalogados como vehículos históricos. Para obtener esta titulación, los coches deben estar inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, ser declarados bienes de interés cultural o que hayan participado en algún hecho histórico, pertenecido a una personalidad.



Asimismo, el coche debe tener un interés especial y no haber sufrido modificaciones en sus componentes o características principales, como el motor, los frenos, la dirección, la suspensión o la carrocería.