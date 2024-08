La princesa Leonor olvida colocar la 'L' de conductor novel en su coche: esta es la multa que le podría caer

El pasado mes de febrero, la princesa Leonor aprobó su carnet de conducir. Precisamente por eso, el martes vimos unas imágenes de la heredera al trono dando un paseo mientras conducía un Seat Ateca. Su hermana, Sofía, ejerció de copiloto, y la reina Letizia se sentó en la parte trasera junto a la emérita.

Durante este recorrido por las calles de Palma de Mallorca, hubo un detalle que no pasó desapercibido. En redes sociales, como X (antes Twitter), algunos usuarios han señalado que en el vídeo no se ve la placa de la 'L' que debería llevar en la zona izquierda de la luna trasera del vehículo por ser conductora novel.

Tal y como especifica la Dirección General de Tráfico, es necesario que los conductores que hace menos de un año aprobaron el examen lleven la señal v-13, señalando al resto de conductores su antigüedad. Esta norma aparece especificada en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos.

🔴 | La princesa Leonor conduce por primera vez acompañada por su hermana la Infanta, la reina doña Letizia y doña Sofía.



Así ha sido el momento exacto en el que las cámaras se encontraban con la imagen del día.



© Europapress pic.twitter.com/jUUkeOOCOa — Jose Moreno (@Josemn1_) August 6, 2024

Pero ¿cuál es la multa si no se muestra esta placa? El importe a abonar serían 100 euros, aunque no conllevaría la retirada de ninguno de los puntos de este recién estrenado carnet. Por tanto, se trataría de una infracción leve.

De todas formas, existen excepciones por las que sería posible no llevar esta "marca" y que sí entrarían dentro de la legalidad. En el propio reglamento, se indica que "no se considerará que hayan obtenido permiso de conducción por primera vez aquellos conductores que hubieran sido titulares, con posesión efectiva por un período mínimo de un año, de otro permiso nacional o extranjero de cualquier clase, ya sea civil o militar".

Por tanto, cabría la posibilidad de que la princesa Leonor realmente no estuviera obligada a colgar la 'L' en la parte trasera del coche. Sin embargo, todavía no se ha confirmado qué es lo que ha ocurrido realmente.

Esto también funciona a la inversa. Si un conductor con varios años de licencia no retira este cartel de su vehículo, también recibiría una multa con el mismo importe. Por tanto, si se comparte coche, es necesario revisar que se haya quitado esta señalización antes de arrancar.

¿Qué puedo hacer si soy novel?

No es la única diferencia que existe entre los conductores "nuevos" y los más experimentados. Por ejemplo, la tasa de alcoholemia máxima que puede alcanzar una persona durante este periodo es de 0,30 gramos por litro en sangre o 0,15 miligramos por litro de aire espirado.

En cambio, si hace más de doce meses que se ha aprobado el examen, el límite estaría en 0,50 gramos por litro en sangre o 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

Por otro lado, la cantidad de puntos que se obtienen en un primer momento son inferiores al máximo que es posible tener si no se cometen infracciones. En un inicio, se cuenta con 8 puntos, que pueden llegar hasta un máximo de 12 durante los tres primeros años de conducción.

Anteriormente, la velocidad máxima que se podía alcanzar también estaba regulada en función de los años de carnet que se tuvieran, limitándose a 80km/h. Esto cambió en 2011, igualándose el ritmo de circulación para todos los pilotos. Finalmente, el importe de los seguros también suele ser más caro en estos casos.