Probamos el Lexus RX híbrido enchufable: un SUV con clase por su diseño y prestaciones

Durante el pasado mes de enero empezaron a llegar las primeras unidades del Lexus RX, si bien fue en 2022 cuando pudimos conocerlo en persona por primera vez. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de tener una unidad de pruebas para conocer a fondo este SUV de grandes dimensiones, concretamente la versión 450h o híbrida enchufable.

De hecho, esta variante será la que tenga el mayor número de ventas, ya que desde la marca han indicado que podría llegar al 50% del total. Este colosal modelo es el más grande de la gama de la firma nipona, justo por encima del Lexus NX, puesto que tiene una longitud de 4,89 metros.

El Lexus RX 450h puede recorrer hasta 90 kilómetros en eléctrico en un ciclo urbano. Itziar Echave-Sustaeta

Cabe destacar que se trata de la quinta generación y es un claro reflejo de la estrategia ‘Lexus Electrified’, una hoja de ruta en la que para el año 2035 solo venderán coches completamente eléctricos. Asimismo, en sintonía con esto, destaca el Lexus RZ y el mencionado Lexus NX.

El Lexus RX cumplió 25 años en 2022 (1997-2022) y desde su nacimiento se han comercializado más de 3,5 millones de unidades. Lo más sorprende es que el principal mercado para la compañía es Estados Unidos, donde han conseguido llegar al 70% respecto al 10% de Europa (en torno a 350.000 unidades).

Por sus características técnicas y dimensiones, el Lexus RX compite contra modelos del segmento D (SUV grandes) como el Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE o Volvo CX90. Como novedad, incorpora la plataforma GA-K que ha sido renovada y también la utilizan algunos de sus "hermanos" como el Lexus NX o Lexus ES.

Diseño de nueva generación

Si la anterior generación del Lexus RX ya tenía un diseño atractivo y elegante, el nuevo modelo supera las expectativas. Además, el 95% de las piezas no estaban en su antecesor, por lo que es un coche totalmente reinventado. Ahora este SUV tiene una imagen mucho más moderna y con pinceladas de electrificación.

En el frontal encontramos una nueva identidad debido, en gran parte, a la parrilla. Esta presenta el concepto de doble punta de flecha en lugar del tradicional reloj de arena, así como un tamaño más reducido y un centro de gravedad más bajo.

El Lexus RX tarda unas dos horas y media en recargar la batería. Itziar Echave-Sustaeta

Los faros incorporan tecnología LED con sistema matricial, lo que ayuda a iluminar mejor el entorno. También hay cambios significativos en esta zona, pues los grupos ópticos adquieren un tamaño más grande, al igual que las entradas de aire.

Si observamos de perfil al Lexus RX, podemos apreciar que en el pilar C hay un elemento oscurecido que crea un efecto de techo flotante. Respecto a las llantas, en función del acabado (Business, Executive o Luxury) pueden ser de 19 o 21 pulgadas. Nuestro coche de pruebas equipa las de mayor envergadura.

Como hemos dicho antes, es un SUV de grandes dimensiones con 4,89 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,69 metros de alto. Con esta última cifra se puede determinar que es 1,5 centímetros más bajo que el anterior modelo, por lo que su centro de gravedad es más bajo.

Acabados de gran calidad

Como no podía ser de otra manera, el interior cumple a la perfección con lo que se espera de una marca como Lexus. Los materiales y acabados son excelentes, acompañados de una buena ergonomía y comodidad a bordo. En este sentido, los asientos exponen un nuevo diseño que acoge de manera muy óptima la postura del cuerpo.

En el plano tecnológico la pantalla multimedia es lo que más resalta, ya que es de 14 pulgadas. Y pese a contar con un gran tamaño, se incluyen mandos adicionales para manejar algunas funciones como la climatización.

El Lexus RX incorpora una pantalla multimedia de 14 pulgadas. Itziar Echave-Sustaeta

Para visualizar diferentes datos sin apartar demasiado la vista de la carretera el conductor tiene a su disposición el Head-Up Display, el cual puede ser de hasta 10 pulgadas. En este se proyecta cierta información como la velocidad, señalización, la música que se está reproduciendo…

Por otro lado, el nuevo sistema multimedia responde a la llamada de voz 'Hey Lexus', para realizar ciertas funciones y facilitar la estancia a los pasajeros. Otros elementos interesantes para mencionar son el nuevo equipo de sonido (de serie) Mark Levinson premium con 21 altavoces y el retrovisor digital (en opción) que ofrece imágenes en tiempo real como si se tratase de un espejo convencional.

El maletero cuenta con una capacidad de 461 litros si se mide el volumen hasta la cortinilla que cubre este espacio. No obstante, sin esta, puede alcanzar hasta 621 litros y 1.570 litros si abatimos los asientos de la segunda fila.

Motor híbrido enchufable

Esta versión se posiciona en un término medio dentro de la gama (350h de 250 CV y 500h de 371 CV) y es el primer modelo híbrido enchufable en la historia del Lexus RX. Puede considerarse como un paso intermedio para aquellos que se dirigen hacia la adquisición de un coche eléctrico.

Este motor es un 2.5 litros y cuatro cilindros, con una batería de 18,1 kWh. De manera adicional se combina con dos motores eléctricos, uno en cada eje. Este sistema proporciona una potencia conjunta de 306 CV y puede realizar el 0 a 100 km/h en 7 segundos.

El Lexus RX presenta un diseño mucho más moderno en esta nueva generación. Itziar Echave-Sustaeta

La autonomía en modo eléctrico es, de al menos, 65 km dependiendo de la conducción que se haga, y se puede alcanzar una velocidad de hasta 135 km/h. Un punto positivo es que esta versión puede obtener un consumo de 1,2 l/100 km.

Precios

El Lexus RX 450h arranca en 88.500 euros, un precio bastante similar al de sus competidores. A continuación, desglosamos todos los precios de esta versión híbrida enchufable:

Lexus RX PVP Oferta 450h+ Business 88.500 € 450h+ Executive 97.900 € 450h+ Luxury 106.500 € 99.348 €

Sensaciones de conducción

Al volante del Lexus 450+ la sensación de confort en el interior es considerable, con superficies en las que el tacto es de primera. El cuadro de mandos indica una autonomía eléctrica de 70 kilómetros, que puede ser, incluso, de hasta 90 kilómetros en un recorrido urbano.

Por otra parte, la autonomía total es de 605 kilómetros (con el depósito de gasolina). Cuando avanzamos unos pocos metros las primeras sensaciones son de máxima suavidad, con un silencio total por parte de la mecánica, lo que aporta mucha tranquilidad mientras se conduce.

Un aspecto destacable es que dispone de diferentes funciones bastante interesantes, como son el modo EV y el Chargue. Gracias al primero se puede circular en eléctrico, hasta una velocidad máxima de 135 km/h, mientras que el segundo ayuda a recargar la batería.

El Lexus RX puede llevar llantas de 19 o 21 pulgadas. Itziar Echave-Sustaeta

¿Cómo es dinámicamente el Lexus RX? Una vez entra en juego el motor de combustión este SUV transmite calidad en la rodadura, buen aplomo y fácil manejo pese a sus casi cinco metros de largo. Sin embargo, una característica conocida en los coches del Grupo Toyota es que su transmisión automática no es la que genera el sonido más apacible, pero se compensa con unos buenos consumos.

En este sentido, una vez agotada la carga de la batería, el consumo medio obtenido ha sido de 7,5 l/100 km, una marca bastante buena para tratarse de un modelo con un peso elevado. Para la recarga de la misma, puede asumir hasta 6,6 kW, lo que supone un tiempo de 2 horas y media.

Por último, y no menos importante, no hay que olvidar que el Lexus RX 450h tiene la etiqueta cero de la DGT, con la que se puede estacionar gratis en la calle y las limitaciones a los núcleos urbanos no existen.

