España, un país de coches cada vez más viejos: la edad media ya va por 14 años… y subiendo

Noticias relacionadas La edad media del parque de vehículos en España sube hasta los 13,5 años

Malas noticias para la industria del automóvil. La edad media de los coches en España sigue creciendo. El pasado año 2022 terminó con un parque de turismos en España con 14 años de antigüedad, según ha adelantado Sébastien Guigues, director de Renault en España, en un encuentro con los medios celebrado esta semana.

Puestos en contacto con Anfac, la asociación española de fabricantes de Automóviles, para corroborar el dato, desde esta organización nos dicen que efectivamente estiman que la edad media del parque automovilístico cerrará 2022 con una media de 13,9 años, una cifra muy similar a la comunicada por el directivo de Renault.

Se trata de medio año más de antigüedad que se suma a los coches que circulan en España, que son cerca de 25 millones según datos de la Dirección General de Tráfico y de ACEA, la asociación europea de constructores. El año pasado cerró el ejercicio con un parque con una edad media de 13,5 años y este año, por tanto, la edad media ya ha subido hasta los 14 años.

Una mayor antigüedad que se traduce en un mayor volumen de vehículos contaminantes en un momento en el que entran en vigor las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y en mayor riesgo para la siniestralidad vial, también ahora que está incrementando la siniestralidad vial.

Asimismo, esta antigüedad es la más alta desde que existen datos recogidos por Anfac. Nunca antes, al menos desde que hay registros, España había tenido un parque automovilístico tan enevejecido, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico:

En cuanto a las razones que explican este envejecimiento del parque son varias. Por un lado está el bajo nivel de ventas de vehículos nuevos que lleva ocurriendo en España desde que llegara la pandemia. Tanto los ejercicios de 2020, como 2021 y 2022 han sido años en los que las ventas se han situado entre un 30% y un 40% por debajo de las cifras prepandemia.

No había habido, de hecho, un nivel tan bajo de ventas, salvo en los años de las crisis de 1993, 1994 y 1995 y en la de 2011, 2012 y 2013. Si bien, no obstante, actualmente no se trata de una crisis de demanda, sino más bien de oferta (no hay coches) por la falta de componentes y los problemas de logística.

Este bajo nivel de ventas hace, según señalan desde Anfac, que la no haya una tasa de renovación positiva. "Esto hace que la edad media siga subiendo y, por tanto, en 2023 se superarán los 14 años de media, ya que en la mejor de las previsiones se esperan unos 900.000 coches matriculados este año", señalan desde esta organización.

Más de 10 millones de coches con 10 años o más

Por franjas de edad tenemos que el 61,3% de los coches que circulan por España tiene más de 10 años. A continuación se detallan los porcentajes según la franja de edad:

Coches con hasta 4 años | 22%

Coches con entre 5 y 9 años | 16,4%

Coches con entre 10 y 14 años | 19%

Coches con entre 15 y 19 años | 21,72%

Coches con más de 20 años | 20,6%

Y aquí también se puede ver en este gráfico el volumen de cada franja de edad:

Cuarto año consecutivo con menos bajas de la DGT

Otro aspecto a tener en cuenta que explica esta situación es que llevamos ya varios años con un menor número de coches que la Dirección General de Tráfico da de baja y, por tanto, se retira del parque automovilístico.

En concreto, tanto en 2020 como en 2021, últimos años recogidos en la DGT, se dieron de baja entre 760.000 y 770.000 coches en España, unas cifras muy inferiores a los años previos (2018 y 2019). Por lo tanto, esto supone que en épocas donde hay algún tipo de crisis (ya sea monetaria o pandémica) los usuarios tienden a aguantar más años el vehículo en propiedad, una situación que hace que crezca la edad media de los coches. En el siguiente gráfico se observa el número de bajas de coches por año, según la DGT.

Por encima de la media de la Unión Europea

Comparado con el resto de países de la Unión Europea y según los últimos datos de ACEA de 2021, la asociación de constructores, España está por encima de la media europea. En concreto, la edad media de la UE es de 12 años, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

Clasificación País Edad media 1 Luxemburgo 7,6 años 2 Dinamarca 8,5 años 3 Austria 8,7 años 4 Irlanda 8,8 años 5 Bélgica 9,5 años 6 Alemania 10,1 años 7 Suecia 10,4 años 8 Francia 10,5 años 9 Eslovenia 11 años 10 Países Bajos 11,4 años 11 Italia 12,2 años 12 Finlandia 12,6 años 13 Croacia 13 años 14 España 13,5 años 15 Portugal 13,5 años 16 Eslovaquia 14,3 años 17 Hungría 14,5 años 18 Polonia 14,5 años 19 Lituania 14,6 años 20 Letonia 15 años 21 Rumanía 15,1 años 22 República Checa 15,6 años 23 Estonia 16,8 años 24 Grecia 17 años Media UE 12 años

Una clasificación, por tanto, en la que España es superada por países como Croacia o incluso Eslovenia. Solo tienen unos coches más antiguos países como Eslovaquia, Hungría, Polonia o Lituania, entre otros.

Casi 300 millones de coches en Europa

En cuanto al número de coches que existe en Europa, según datos de ACEA de 2021, el Viejo Continente alcanzó un parque de turismos y todoterrenos en 2021 de 294,1 millones de unidades, un 1,2% más que en el ejercicio anterior. De esa cantidad, 249,56 millones de unidades (en torno al 85%) correspondieron a la UE.

Alemania registró el mayor parque de turismos con 48,54 millones de unidades, Italia se situó en segunda posición con 39,82 millones, Francia ocupó la tercera posición (38,73 millones de unidades) y Reino Unido la cuarta plaza con 36,72 millones de vehículos. Polonia continúa con la quinta posición con 25,86 millones y España ocupa la sexta plaza con 25,34 millones coches.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan