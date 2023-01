Renault vendió 1,46 millones de coches en 2022, un 9,4% menos por los 'chips' y la salida de Rusia

Renault obtuvo unas ventas mundiales en 2022 de 1,46 millones de unidades, lo que supone un 9,4% menos que el año pasado, según ha anunciado Fabrice Cambolive, director de Operaciones de la marca en un encuentro con los medios esta mañana.

Según este directivo, este descenso se ha debido a los problemas de aprovisionamiento y la exclusión del mercado ruso desde el segundo trimestre del año 2022. "En Rusia en el año 2021 vendimos un total de 130.000 unidades y en 2022 con el cierre de la actividad comercial hizo que matriculáramos 30.000 unidades. Por tanto, el cierre de Rusia ha supuesto 100.000 unidades menos del total de las ventas", ha dicho Cambolive.

Junto a la salida de Rusia, también Renault, como muchos otros fabricantes, tuvo problemas de falta de componentes y problemas logísticos. Unas dificultades que según Cambolive "se debieron a los problemas de producción y transporte. Ahora, no obstante, poco a poco se va mejorando y ahora hay que alinear con logística con la producción y espero que tengamos una mejora en los próximos meses. Tenemos que habituarnos a una volatilidad de componentes, pero tendremos una mejor situación en la segunda mitad de 2023", ha dicho.

Del total de las ventas de la firma del rombo, 832.605 unidades, el 56% fue en Europa, y el 44% restante correspondió con otros mercados internacionales.

En cuanto a los países europeos, el primero de mayor volumen fue Francia con 335.971 unidades, seguido de Alemania con 100.358 unidades, Italia con 72.442 unidades y España con 65.507 unidades. De esta manera, por tanto, España es el cuarto mercado para la firma del rombo.

Con estas cifras de ventas, Renault alcanzó una cuota de mercado del 6,4% en Europa, lo que supone un descenso del 0,7% respecto a 2021.

Continuando fuera de Europa, los mercados que más crecieron fueron América Latina (+8%), Turquía (+23%) y Marruecos (+11%). Brasil fue el primer país fuera de Europa con un total de 126.169 unidades, seguido de Turquía con 99.639 unidades, India con 87.110 unidades, Corea del Sur con 52,621 unidades, Argentina con 44.696 unidades y México con 36.598 unidades.

Sébastien Guigues, junto con el nuevo Renault Arkana.

Más electrificación, particulares y rentabilidad

En relación con la estrategia, como la marca del rombo no tenía los volúmenes demandados, la compañía, según han confirmado, se centraron en vender más coches del segmento mediado, el C, que es el más rentable; una mayor apuesta por los coches más rentables y por los electrificados.

Otra apuesta de la firma del rombo ha sido la apuesta por la electrificación. En este sentido, Renault ha sido la segunda marca con más vehículos híbridos y también ha ocupado la tercera posición en la clasificación de vehículos eléctricos. En total, Renault ha vendido 228.00 unidades de vehículos electrificados en 2022.

Tanto es así que la gama de electrificados de Renault (e-Tech), que reúne a los coches eléctricos e híbridos, ya representa el 39% del total de las ventas de la marca. En este sentido, Renault ha comercializado un total de 33.000 unidades del Renault Mégane e-Tech. Unas cifras que aumentarán en 2023 cuando se lance el Mégane e-Tech fuera de Europa.

En cuanto a las ventas de híbridos, fueron de 117.000 unidades, un 64% más. De todos los modelos comercializados, el de mayor demanda ha sido el Arkana (con un 65%), seguido del Captur (31%) y Clio (30%).

Los coches puramente eléctricos están subiendo con mercados como Alemania, Francia o Inglatrerra. Pero también están subiendo los vehículos puramente híbridos, según señalan los responsables de la marca. Renault quiere estar en los segmentos híbridos y en los eléctricos por otro lado.

En cuanto a las ventas de electrificados Renault, señala que a pesar de no contar en sus últimos modelos con la tecnología PHEV (híbrido enchufable) "no hay que excluir ninguna tecnología, pero nuestra capacidad de influir en toda la gama es una fuerza que tiene Renault en los híbridos que no tienen otros competidores, el híbrido es una solución muy buena y complementaria del eléctrico y tiene lo mejor de dos mundos. Los PHEV no estamos en contra", ha dicho.

Otro aspecto interesante son las previsiones para 2023 que son buenas ya que "tenemos un nivel alto de pedidos. El segundo semestre del año fue con un portfolio de alto nivel y no ha bajado y es mejor que el año pasado", ha dicho. Además, desde Renault han señalado que para crecer si bien Europa no crece mucho "está creciendo mucho en los vehículos electrificados en Europa. Y tenemos margen de crecimiento", ha dicho.

En España, la mitad de las ventas fueron eco y cero

Otro de los aspectos interesantes, según ha señalado Sébastien Guigues, responsable del Grupo Renault en España, en 2022 "más del 50% de los coches vendidos en Renault tenía la etiqueta eco o cero".

"Mientras que en el total del mercado electrificado en España fue del 39%, en Renault el porcentaje subió hasta el 51%", ha dicho.

"En 2021 y 2022 sobre todo hemos aprendido a ganar dinero en un entorno hostil. Ahora Renault sabe competir en un entorno hostil con menos oferta que demanda. Buena prueba de ello es que hemos subido el precio de nuestros coches 3.000 euros y todas las ventas que hacemos son rentables, además los concesionarios rondarán el 2% de rentabilidad", ha dicho Guigues.

Una estrategia que se consiguió aumentando las ventas a particulares: "en Renault fueron del 53% respecto al 45% del mercado", dijo Guigues. Asimismo, Guigues se ha mostrado optimista de cara a 2023 afirmando que Renault "quiere crecer y nuestro objetivo es de vender más coches que en 2022". En este sentido, Renault España acabó con 45.518 unidades matriculadas de turismos en 2022 y 65.507 sumando también comerciales, lo que supone un descenso del 11% y una cuota del 6,9%. En comerciales, Renault ha sido la marca más vendida.

