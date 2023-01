De los Mozos se despide tras 10 años al frente de Renault: "Hoy es el fin de un sueño"

El presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, se ha despedido este martes al frente de su cargo en un emotivo homenaje organizado en el Teatro Calderón de Valladolid y en el que han estado presentes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente, Juan García-Gallardo y varios consejeros. "No me voy con ninguna pena, hoy es el fin de un sueño. Me voy satisfecho y con la satisfacción del deber cumplido", ha señalado emocionado el directivo.

De los Mozos ha asegurado que el tiempo le ha "dado la razón" en su apuesta por el vehículo híbrido. "Yo decía que el híbrido es la transición lógica y en los mercados los vehículos que más crecen son los híbridos", ha afirmado. Y ha recordado sus tiempos de aprendiz, función con la que entró en Renault en 1978, con solo 16 años. "Tengo 60 años, todo el mundo se está yendo de Renault España a esta edad y yo sigo siendo aquel aprendiz que no quiere ser diferente a los demás", ha señalado.

El todavía presidente de Renault España, ya que el traspaso de poderes a Josep María Recasens se producirá el próximo 15 de enero, ha presumido de sus años al frente de la compañía. "He decidido irme y me vuelvo a España. Son 10 años de un trabajo intenso en los que ha habido cuatro planes industriales, en los que se ha trabajado toda la cadena de valor del vehículo electrificado y hoy tenemos más de 1.500 ingenieros", ha dicho.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, en el acto de este martes.

Además, ha resaltado que Renault España cuenta con "parques de proveedores en Valladolid y en Palencia" y que "todas las fábricas cuentan con un buen nivel de competitividad". "Carrocerías también se ha transformado, se ha ensanchado la cadena de valor. Estoy satisfecho. Voy a pasar el testigo a Josep María Recasens y seguro que lo hará bien", ha apuntado.

De los Mozos, que ha asegurado que descarta entrar en política y ha insistido en que sigue siendo "aquel aprendiz", ha augurado un buen futuro a la compañía tras su marcha. "Renault lleva 60 años fabricando en Valladolid, hemos tenido muchos CEOs y al final aquí estamos. Porque la gente de nuestra tierra ha sabido trabajar y ha sabido sufrir", ha afirmado, y ha recordado que la próxima semana estará en FITUR y que luego "ya veremos".

El presidente de Renault España, que ha recibido conmovido una caricatura que le ha dedicado el humorista José María Nieto, se ha mostrado "orgulloso" de Castilla y León. "Aquí me tiene Castilla y León para lo que me necesite, porque me siento orgulloso de esta tierra, de lo que he sido, de lo que soy y todo lo que pueda aportar por el bien de nuestra tierra bienvenido sea", ha afirmado. Y ha querido zanjar con un emotivo mensaje a la ciudad del Pisuerga. "Valladolid no se pone a los pies de José Vicente de los Mozos, José Vicente de los Mozos se pone a los pies de Valladolid, porque esta es mi tierra".

Mañueco agradece a De los Mozos "décadas de esfuerzo"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido a De los Mozos "décadas de esfuerzo" por Castilla y León y le ha pedido que "siga trabajando" por la Comunidad. "Gracias a un paisano de los nuestros Renault no solo tiene un proyecto de futuro de primer nivel mundial sino también un proyecto que garantiza el empleo, el proyecto de investigación y de desarrollo en esta tierra. Es un motivo de orgullo y satisfacción acompañar a José Vicente en este emotivo acto", ha señalado.

Para Mañueco, lo que ha hecho De los Mozos por Valladolid, por Palencia y por Castilla y León "ha sido muy grande" y ha asegurado que "es difícil de reconocer en pocas palabras". "Este acto se hace desde el corazón y desde el cariño y le agredecemos tantas décadas de esfuerzo por nuestra tierra. Y le pedimos humildemente que siga trabajando por Valladolid y por Castilla y León", ha zanjado.

